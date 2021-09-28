Если предыдущий исторический максимум пришелся на конец зимы, то сейчас отопительный сезон только начинается, пишет blizko.by

Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии. Ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу 60 долларов и достиг 1042 долларов за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или 1030 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.



