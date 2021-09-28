Руководитель занимался незаконным дроблением бизнеса. Для того, чтобы уменьшить налоги, он распределял выручку между 16 аффилированными структурами. Речь идет о деньгах, которые бизнесмен получал от сдачи в аренду помещений в торговых центрах.





Нарушения имели место с января 2019 года по март 2021 года, уточняют в КГК.





В ходе обысков контролеры изъяли документы, носители информации, черновые записи. На имущество бизнесмена наложен арест.





Фамилия предпринимателя не называется. По некоторым данным, речь идет о Виталии Синицком , руководителе компании "Сигмаполюс", которой принадлежат минские бизнес-центры "Титан", "Тивали", "Орлан", "Волна", "Анкор", "Трюм" и другие.





После того, как Синицкий узнал, что компанию "21vek" обвиняют в незаконном дроблении бизнеса, он решил подстраховаться и написал на себя заявление в налоговую.





Бизнесмен попросил проверить его дела и подсказать, как все исправить в соответствии с законом, если будут обнаружены какие-либо нарушения.





После проверки Синицкий ожидал, что ему сообщат результаты. Но со среды 22 сентября он перестал выходить на связь.





В последнем рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов Синицкий занимает 38-е место.



