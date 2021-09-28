Сам нарвался? Госконтроль сообщил о задержании владельца торговых центров - не заплатил 10 млн налогов
В Минске задержан владелец нескольких торговых центров, против него возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 9,8 миллионов рублей, сообщает КГК.
Руководитель занимался незаконным дроблением бизнеса. Для того, чтобы уменьшить налоги, он распределял выручку между 16 аффилированными структурами. Речь идет о деньгах, которые бизнесмен получал от сдачи в аренду помещений в торговых центрах.
Нарушения имели место с января 2019 года по март 2021 года, уточняют в КГК.
В ходе обысков контролеры изъяли документы, носители информации, черновые записи. На имущество бизнесмена наложен арест.
Фамилия предпринимателя не называется. По некоторым данным, речь идет о Виталии Синицком, руководителе компании "Сигмаполюс", которой принадлежат минские бизнес-центры "Титан", "Тивали", "Орлан", "Волна", "Анкор", "Трюм" и другие.
После того, как Синицкий узнал, что компанию "21vek" обвиняют в незаконном дроблении бизнеса, он решил подстраховаться и написал на себя заявление в налоговую.
Бизнесмен попросил проверить его дела и подсказать, как все исправить в соответствии с законом, если будут обнаружены какие-либо нарушения.
После проверки Синицкий ожидал, что ему сообщат результаты. Но со среды 22 сентября он перестал выходить на связь.
В последнем рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов Синицкий занимает 38-е место.
Источник: euroradio.fm
17:56 28/09/2021
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