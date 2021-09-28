Долларовое бегство

Беларусы продолжают массово опустошать валютные счета в банках. За год с депозитов вынесли не менее 2 миллиардов долларов в эквиваленте.





Масштабный исход из банковской системы связывают с политическим и экономическим кризисом, толчок которому дали события августа прошлого года, вызвавшие недоверие вкладчиков к любым государственным институтам.





Но Нацбанк надеялся, что ситуация вскоре стабилизируется. Не получилось. С начала 2021-го за восемь месяцев валютные вклады физических лиц в банковской системе сократились еще на 13%, или на 764,8 миллиона долларов, в том числе на срочных депозитах – на 745 миллионов, или на 16,1%.





В срочном секторе общая сумма депозитов составляет 3,9 миллиарда долларов, тогда как 6 лет назад было 7,8 миллиарда.





Не доверяя горемычному белорусскому рублю, который пережил столько инфляционных всплесков и девальвационных обвалов, беларусы, вкладывая деньги в банки, традиционно отдавали предпочтение валюте. Пиковая доля валютных сбережений сложилась в конце 1998 года – 87%.





Понятно, что Нацбанк стал всё усиленнее проводить политику дедолларизации: надо было как-то отвадить соотечественников от нездорового интереса к чужой валюте. Главный регулятор «втопил в пол» депозитные ставки по срочным вкладам.





По безотзывным долгосрочным вкладам они достигали максимум 2–2,5% годовых на фоне растущих ставок по рублевым депозитам, которые стали заведомо значительно выгоднее.





Народ недоумевал: почему государство занимает на еврорынке в виде облигаций деньги под 6–7% годовых, то есть в разы дороже, чем у своих граждан? Но лед тронулся. В банках уже находилось не 3/4 валютных вкладов от физических лиц, как раньше, а 2/3 к 1/3 рублевых.





Ведь в нормальной экономике большая часть в денежном обращении должна приходиться на национальную валюту. А в Беларуси более 60% денежной массы приходилось на валютную составляющую.





Но нет худа без добра. Доллар, с которым 20 лет неустанно боролся Нацбанк, стал сдаваться. В августе текущего года удельный вес депозитов населения в банковской системе снизился до 58%. Сравните с 87% в 1998 году. Прогресс девалютизации налицо. Только дедолларизация произошла чисто по-белорусски: нет валюты – нет проблемы.





Все, или почти все, валютные миллиарды, которые уплыли из банковской системы, осели на руках у населения. Оно не соблазнилось даже сверхдоходными рублевыми вкладами. Как показывает статистика, с начала года не растут и рублевые депозиты физических лиц. Разве что за счет начисляемых процентов.





Следовательно, валюта, осевшая, как юморит народ, в банках стеклянных, в чулках и под матрасом, не работает на экономику. Не работает, прежде всего, в виде валютных кредитов, в которых остро нуждаются предприятия. Кстати, примерно так же вели себя с валютой в банках и вкладчики – юридические лица.





Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Нацбанка, который ограничивает рублевую массу в обращении и стабилизировал тем самым валютный курс белорусского рубля, деньги что в валюте, что в рублях люди по большому счету не возвращают в банки, надо понимать, по принципиальным соображениям.





Естественно, чтобы как-то вернуть валютных вкладчиков в банки, главный регулятор стал менять свою депозитную политику. Концепция изменилась диаметрально – теперь банкам очень нужна валюта. Нацбанк отменил ограничения на рост валютных вкладов, и депозитные ставки начали интенсивно расти.





С мизерных 0,5–1,5% до 3,45% по безотзывным вкладам в среднем по банковской системе. В отдельных банках по таким вкладам, возможно, уже предлагают и по 4–5% годовых. Но пока роста на валютных счетах не наблюдается. Хотя бы затормозить отток валютных депозитов.





Совет, который хочется дать главному регулятору и банкам: надо поднимать депозитные ставки еще выше. Поведенческие финансы – наука тонкая. Некоторые белорусы тогда, может, и соблазнятся, но другие – «ни в жисть». По тем самым принципиальным соображениям.





Поскольку банки кредитуют клиентов за счет привлеченного капитала, то есть за счет средств вкладчиков, кредитные проценты зависят от того, за какую цену кредитные учреждения привлекают сбережения населения и накопления предприятий. Разница между кредитными и депозитными процентами, иначе говоря, процентная маржа, идет в доход банкам.





Повышая депозитные проценты, банки вынуждены повышать и кредитные. Естественно, встает вопрос: под какие проценты клиенты банков, прежде всего предприятия, могут «потянуть» валютные кредиты?





Пока банки повышают стоимость валютных кредитов в меньшей степени, чем поднимают проценты по валютным депозитам. Пока они сознательно идут на снижение маржи и своих доходов. Думается, на эти жертвы им придется идти и дальше.





Между прочим, рентабельность банковских услуг всегда была раза в два выше, чем рентабельность продукции предприятий реального сектора белорусской экономики.





И так, долларизация депозитов населения, как того желали денежные власти, действительно уменьшается. Угрожающе уменьшается.





Общая сумма денег населения Беларуси, размещенных в банках, вместо того, чтобы расти, как во всех странах, падает: в августе среднемесячное ее значение составило 8,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Еще 1,5 года назад, перед всеми «ковидными» и политическим кризисами, эта сумма была свыше 11 миллиардов.





Действительно, Беларусь уникальное государство, только в каком смысле – вот вопрос.