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Кричащие цифры: 58% беларуских стартапов уехали из страны

Экосистема стартапов Беларуси переживает глубокий кризис, а некоторые его последствия уже неисправимы или для избавления от них потребуются десятилетия.

Кричащие цифры: 58% беларуских стартапов уехали из страны
К таким выводам пришли эксперты Imaguru в отчете о жизни беларуских стартапов после президентской электоральной кампании 2020 года.

Основные выводы отчета следующие:

Политический кризис в Беларуси негативно повлиял на работу  всего белорусского бизнеса и подавляющего большинства стартапов в частности. Минск перестал быть центром экосистемы. Команды работают удаленно.

Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы,  отмечают релокацию бизнеса (52%),  изменение планов и дополнительные расходы (45%), ухудшение доступа к  внешнему финансированию (32%), угрозы развитию бизнеса (28,5%),  снижение эффективности работы команды (27%). 

58% белорусских стартапов уехали из Беларуси и только 4% отметили, что не видят причин для переезда, так как их все устраивает в Беларуси.

Четверть всех уехавших основателей не планируют возвращаться в Беларусь. Для остальных основным условием возврата в Беларусь являются демократические перемены. 

Лишь 3% стартапов планируют привлекать деньги в следующем году у беларуских инвесторов.
Источник: belmarket.by
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