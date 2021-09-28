К таким выводам пришли эксперты Imaguru в отчете о жизни беларуских стартапов после президентской электоральной кампании 2020 года.





Основные выводы отчета следующие:





Политический кризис в Беларуси негативно повлиял на работу всего белорусского бизнеса и подавляющего большинства стартапов в частности. Минск перестал быть центром экосистемы. Команды работают удаленно.





Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, отмечают релокацию бизнеса (52%), изменение планов и дополнительные расходы (45%), ухудшение доступа к внешнему финансированию (32%), угрозы развитию бизнеса (28,5%), снижение эффективности работы команды (27%).





58% белорусских стартапов уехали из Беларуси и только 4% отметили, что не видят причин для переезда, так как их все устраивает в Беларуси.





Четверть всех уехавших основателей не планируют возвращаться в Беларусь. Для остальных основным условием возврата в Беларусь являются демократические перемены.





Лишь 3% стартапов планируют привлекать деньги в следующем году у беларуских инвесторов.