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В IT третий раз за год упала зарплата

В Беларуси в августе упала средняя зарплата по сравнению с июлем.

ИТ-сектор не стал исключением. Более того в рублях айтишники (и страховщики) потеряли больше всех, сообщает dev.by

По данным официальной статистики, в национальной валюте средняя зарплата в ИТ составила в августе 5,6 тысячи рублей. По сравнению с августом прошлого года зарплата выросла почти на 6%, но относительно июля этого года она упала на 3,8%.

Любопытно, что в августе 2020 года средняя зарплата в ИТ выросла относительно июля. 

Среди топ-10 самых высокооплачиваемых видов деятельности ИТ-сектор оказался в числе аутсайдеров по уровню падения зарплаты в относительном выражении. 

Зато август оказался очень продуктивным для летчиков гражданской авиации. Их зарплата выросла за месяц почти на 40%. Это максимальный прирост среди всех видов деятельности.

В абсолютном выражении средняя зарплата айтишников упала за август на 225 рублей. Больше айтишников потеряли только специалисты сферы финансовых услуг и страхования.

За восемь месяцев средняя зарплата в ИТ-индустрии составила 6 136,3  рубля. Это на 900 рублей или на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В валюте средняя зарплата айтишников в августе составила 2 250 долларов. В этом году только в январе она была ниже. 

По сравнению с таким же месяцем прошлого года зарплата выросла на 5,4%, по сравнению с июлем года упала на 2,7%. В абсолютном выражении — минус 61 доллар. До этого зарплата падала в апреле и июне относительно предыдущих месяцев. 

За январь–август средняя ежемесячная зарплата айтишников в валюте составила 2 396 долларов. Относительно аналогичного периода прошлого года она выросла на 8,2% или на 182 доллара.
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