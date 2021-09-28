Команда делает платформу peer-to-peer обучения по интересам с онлайн-комнатами и базой знаний. dev.by разбирался, как он работает и кто стал инвестором.





Unschooler.me — образовательная онлайн-среда, где дети учатся всему, что им интересно, развивают таланты и в режиме реального времени занимаются с экспертами разных направлений.





Основная идея стартапа — учить может каждый. По сути — это как airbnb для образования. Любой человек, будь то учитель, музыкант, ИT-специалист или любопытный подросток может создать групповое онлайн-занятие до 8 человек и провести его за деньги или бесплатно.





Уже сейчас на платформе есть курс по криптографии от Егора Долголевца, бывшего ИT-специалиста и нынешнего наставника, литературная прожарка с Колей Сулимой, блогером и писателем, или занятие по выбору языка программирования с Алексеем Романовым, тимлидом из Wargaming.





В планах развивать обучение по интересам для взрослых и выйти на европейский рынок.





Запуск

Основательница — бывшая учительница по классу фортепиано Лена Дорогенская, более 10 лет назад самоучкой пришла в айти. Поняла, что научиться можно чему угодно благодаря живому общению с профессионалами, проектам и комьюнити.





Сначала проектировала дизайн, потом попала в команду Fibery и погрузилась во фронтэнд. На работе делала брутально-честные лендинги, а по вечерам бутстрэпила прототип среды самообучения.





В январе 2021-го года вместе с программистами Сашей Довгалёнком и Мишей Чварковым взялись за веб и мобильное приложение всерьёз. Через 4 месяца запустили первую версию, появились пользователи и платежи. Сейчас проект находится на стадии открытого тестирования.





Инвестиции

Бизнес-ангелами стали предприниматели Андрей Вашкевич, фаундер компании Amasty, и Михаил Дубаков, основатель Targetprocess и Fibery.





Инвестиции пойдут на преодоление стандартной проблемы маркетплейсов: «курицы и яйца» (Кто должен появиться вначале — учителя, к которым придут ученики? Или наоборот?), а также на доработку продукта под фидбэк пользователей.





Команда

С момента запуска команда увеличилась до 6 человек, появились ребята, которые отвечают за маркетинг и контент. Сейчас стартап ищет Full Stack разработчика (Node JS, React), чтобы слезть с иглы Firebase и сделать свой backend.





Кроме этого на платформе всегда рады увлечённым менторам, наставникам, специалистам и всем, кому нравится делиться знаниями.





— Если профессионал оглянется на свой путь, самым ценным там будет не набор курсов, а череда крутых людей, с которыми повезло пересечься в жизни. Пока ребёнок в школе, его среда ограничена школьными учителями и родителями, — делится Лена Дорогенская.





- Мы хотим расширить горизонт возможностей для детей в любой точке мира, чтобы смышлёная девочка из условного Глуска могла заниматься с PhD по физике из БГУ. Или парень из Таллина смог рассказать про дифференциальные уравнения своим сверстникам из Киева.





Нас вдохновляют самоорганизующиеся сообщества, где сама среда становится метаобучением, вроде stackoverflow и reddit. Мы создаём что-то подобное для детей.