С начала сентября корзина валют подорожала к белорусскому рублю всего на 0,07%, а с начала года она подешевела ровно на "Пи" процентов — 3,14%.





Курс доллара поднялся на 0,0060 BYN до 2,5000 BYN/USD и покинул минимум за 10 дней, на который доллар успел опуститься за предыдущие три дня снижения.





Курс евро подрос всего на 0,0031 BYN до 2,9206 BYN/EUR.





Евро сегодня оставил минимум за 406(!) дней, на который опустился на торгах в понедельник.





Напомним, что предыдущие три дня евровалюта дешевела одновременно с долларом. Её потери за это время составили 0,0219 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0080 BYN до 3,4446 BYN/100 RUB. Это позволило российской валюте занять максимальный уровень за три недели.





За последние шесть торговых сессий рубль РФ укреплялся пять раз на общую сумму 0,0375 BYN.





Московская биржа

Цены на нефть сорта Brent достигли максимального уровня за последние три года. Это оказало поддержку российскому рублю. Сегодня он продолжил активно дорожать к доллару и евро.





Центробанк России понизил официальный курс доллара на завтра ещё на 15 копеек до 72,5083 RUB/USD. Это минимальный уровень с 17 сентября. Если бы доллар подешевел ещё на 7 копеек, то этого хватило бы для того, чтобы оказаться на минимуме за три месяца.





Официальный курс евро на завтра упал ещё на 36 копеек до 84,6752 RUB/EUR. Это минимум за 14 месяцев.





Евро впервые с 30 июля 2020 года опустился ниже уровня 85,00 RUB.







