Минску грозит обвал цен на квартиры?





По данным Национального статистического комитета РБ, в январе — августе 2021 года в Минске введено в эксплуатацию 569,3 тыс. квадратных метров жилья общей площади, что оказалось в 1,97 раза (на 97,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Объем строительства жилья с государственной поддержкой в столице увеличился в еще большей степени: в 3,4 раза — до 107,8 тыс. квадратных метров.





В целом в Беларуси за восемь месяцев текущего года введено в эксплуатацию 2 519,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья — на 18,1% больше, чем год назад. Построено 29,2 тыс. новых квартир.





При этом для очередников построено 1 040 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,3% от общего объема введенного жилья. Из них с господдержкой введено в эксплуатацию 763,3 тыс. квадратных метров — на 27,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.





В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 730,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составило 29% от общего ввода в стране.





На втором месте по темпам роста жилищного строительства по итогам января—августа оказалась Гродненская область, где введено в эксплуатацию жилья на 15% больше — 279,5 тыс. квадратных метров. Но это всего лишь четвертый результат по стране, то есть регион всего лишь компенсирует отставание.





При этом увеличение обеспечено за счет строительства с государственной поддержкой в 2,3 раза — до 126,7 тыс. квадратных метров. А это уже третье место среди регионов РБ.





Значительно увеличили объем строительства жилья и в Гомельской области: на 13% — до 299,6 тыс. квадратных метров. Но строительство жилья с государственной поддержкой в регионе увеличилось всего на 3,4%, достигнув 109,1 тыс. квадратных метров.





Первое место по такому строительству по-прежнему занимает Брестская область, в которой с господдержкой за восемь месяцев текущего года было построено 169,1 тыс. квадратных метров.





Это на 11,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в целом в регионе ввод жилья в эксплуатацию вырос на 8,1% и достиг 377,2 тыс. квадратных метров.





Случайно, или нет, но наибольшие темпы роста жилищного строительства в текущем году в регионах, в которых наблюдалось наибольшее обострение политический ситуации после президентских выборов.





На первом месте по объемам жилищного строительства остается Минская область, в которой за январь—август введено в эксплуатацию 689 тыс. квадратных метров жилья общей площади, что превысило ввод за аналогичный период прошлого года на 5,8%.





С господдержкой в области построено жилья на 33,7% больше — 150,8 тыс. квадратных метров. Таким образом, прирост жилищного строительства в области вызван увеличением государственной помощи. По-видимому, это связано с активизацией возведения жилья для многодетных семей, а также в Смолевичах.





В двух регионах Беларуси объемы жилищного строительства за рассматриваемый период сократились: в Могилевской области — на 15,9% (до 150,2 тыс. квадратных метров), а также в Витебской области — на 2,2% (до 154,8 тыс. квадратных метров).