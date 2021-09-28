Вы наверное уже знаете, что в Беларуси действует закон О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, пишет Инфобанк.





На сайте Нацбанка есть целый раздел посвященный этому:

Если говорить по-простому, то суть закона в следующем - банки должны отслеживать признаки подозрительных операций и составлять специальные формуляры на клиента. Эти формуляры отправляются в финмониторинг:





"... регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции..."





Так вот, мы нашли достаточно свежую статистику по 2020 году, в которой видно по каким типам операций, чаще всего банки, заполняли эти специальные формуляры. Это очень интересная информация, потому что причин заполнить спецформуляр у банка очень много.

В постановлении Нацбанка - "О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций" мы насчитали 50 причин по которым банк может признать финансовую операцию подозрительной и направить спецформуляр в финмониторинг.





Вообще, вот как трактуется термин Подозрительная операция:





" подозрительная финансовая операция – финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, после принятия банком решения об отнесении ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю..."





А теперь процитируем, лишь некоторые из многих, признаки подозрительных финансовых операций:





"...67.5. немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом сведений о финансовой операции, запрашиваемых банком, либо чрезмерная обеспокоенность клиента вопросами конфиденциальности...





67.10. необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре, кроме финансовых операций по размещению (снятию) физическими лицами денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов)...





67.24. осуществление индивидуальным предпринимателем финансовой(ых) операции(ий) на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, по снятию наличных денежных средств, перечислению денежных средств на счета физических лиц, в том числе доступ, к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, если суммы финансовой(ых) операции(ий) не соответствуют характеру деятельности клиента;...





67.41. неоднократное в анализируемом периоде пополнение третьими лицами электронных кошельков физических лиц;...





67.50. осуществление финансовой операции, не соответствующей ни одному из критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций, определенных подпунктами 67.1 – 67.49 настоящего пункта и (или) правилами внутреннего контроля банка, в отношении которой у банка возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения..."





Обратите внимание на последний пункт, исходя из него подозрительной операцией может быть признана практически любая финансовая операция. Но это в теории.





Ну а теперь давайте посмотрим по каким признакам, на практике, банки отсылали спецформуляры. Начнем с юридических лиц:





19%– операции с оффшорными юрисдикциями





9% – операции по займам





8% – платежи не в страну регистрации нерезидента





4% – снятие дивидендов





Это 40% процентов от всех отправленных формуляров Остальные 60% распределились по другим признакам.





Теперь по физическим лицам, тут основная причина составления спецформуляров это - отсутствие источника происхождения денежных средств, причем это всегда наличка и в значительном количестве.





Вот по этим операциям, чаще всего составлялись спецформуляры на физических лиц:





11% – внесение либо снятие денежных средств со счета





9% – покупка-продажа иностранной валюты





5% – приобретение имущества





В последнее время и так значительное количество признаков "подозрительности" увеличили следующими:





- незаконной предпринимательской и благотворительной деятельности





- поступлений денежных средств из-за границы на счета физических лиц без подтверждающих документов по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши)





- перечислений денежных средств нерезидентов в пользу иных нерезидентов через белорусские банки (”транзитных“ операций)





- обналичивания денежных средств через карточки, эмитированные банками-нерезидентами





- получения одним лицом значительного количества банковских карточек (ограничения внесены Изменениями №5 в ПВК)





То есть теперь незаконна даже благотворительная деятельность, вот захотели кому-то помочь в частном порядке, перечислили деньги на карточку и все - на вас уже могут составить спецформуляр и отправить "куда надо"





Точно так же с обналичиванием денег с карточек зарубежных банков. Мы ранее писали, что Нацбанк установил лимит в 200 базовых (5 800 руб.) в течении недели





Учитывайте все вышеуказанное что бы не попасть в неприятное положение.





Если идете покупать квартиру за наличку, то обязательно возьмите с собой подтверждающие документы, которые показывают, что эти деньги заработаны честным путем.