На складах скопилось продукции более чем на $2 млрд
Складские запасы в промышленности немного выросли в августе. Они увеличились почти на 20 млн рублей до 5,253 млрд, следует из данных Белстата.
Уровень запасов при этом продолжил сокращаться на фоне роста объемов производства. За месяц он снизился на 0,6 п.п. и составил 53,6% по состоянию на 1 сентября.
Для сравнения, на ту же дату 2020 года уровень запасов составлял 71,5% от среднемесячного объема производства.
Самые большие запасы в этом году на 1 сентября оставались в пищевой промышленности. За месяц они сократились на 37 млн рублей и составили 934,1 млн рублей. Уровень запасов в этой отрасли составил 43,7% от среднемесячного объема производства.
Самый высокий уровень запасов сохранялся в легпроме. На складах лежал 3,4-месячный объем производства, что составляет 735,2 млн рублей. В августе запасы уменьшились почти на 40 млн рублей.
В машиностроении запасы были на 13,7% больше месячного производства. Они составляли 791 млн рублей, сократившись за август всего на 5 млн.
В транспортном машиностроении запасы снизились на 16,3 млн рублей. Они составили 310,3 млн, или 68,7% от среднемесячного производства, передает reform.by
11:58 28/09/2021
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