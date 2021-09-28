Уровень запасов при этом продолжил сокращаться на фоне роста объемов производства. За месяц он снизился на 0,6 п.п. и составил 53,6% по состоянию на 1 сентября.





Для сравнения, на ту же дату 2020 года уровень запасов составлял 71,5% от среднемесячного объема производства.





Самые большие запасы в этом году на 1 сентября оставались в пищевой промышленности. За месяц они сократились на 37 млн рублей и составили 934,1 млн рублей. Уровень запасов в этой отрасли составил 43,7% от среднемесячного объема производства.





Самый высокий уровень запасов сохранялся в легпроме. На складах лежал 3,4-месячный объем производства, что составляет 735,2 млн рублей. В августе запасы уменьшились почти на 40 млн рублей.





В машиностроении запасы были на 13,7% больше месячного производства. Они составляли 791 млн рублей, сократившись за август всего на 5 млн.





В транспортном машиностроении запасы снизились на 16,3 млн рублей. Они составили 310,3 млн, или 68,7% от среднемесячного производства, передает reform.by











