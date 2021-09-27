Такой мерой удивили сельчан автолавки Лепельского РАЙПО, ездящие по деревням Чашникского района. Первым дело покупатели поинтересовались, есть ли сахар вообще. Услышав, что есть, но продается по две пачки в одни руки, деревенские жители сначала восприняли это известие как шутку.





Однако продавщица магазина объяснила, что это реальная мера. А если она будет продавать сахар, сколько потребуют, может не хватить покупателям в конце маршрута автолавки.





Также о перебоях со снабжением сахаром-песком сообщают и жители деревень соседнего Бешенковичского района. Ранее в соцсетях писали о дефиците сахара в Шаркощинском и Глубокском районах.