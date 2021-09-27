"Белгоспищепром": сахара хватает. Витебская область - по 2 кг в руки
В "Белгоспищепроме" заявляют, что "дефицита продукции нет и не ожидается", а в регионах тем временем в магазинах вводят лимит на продажу в "одни руки".
Дефицитным товаром внезапно стал сахар-песок — в отдельных регионах Витебской области его начали отпускать только по 2 килограмма одному покупателю, сообщают Народныя навіны Віцебска.
Такой мерой удивили сельчан автолавки Лепельского РАЙПО, ездящие по деревням Чашникского района. Первым дело покупатели поинтересовались, есть ли сахар вообще. Услышав, что есть, но продается по две пачки в одни руки, деревенские жители сначала восприняли это известие как шутку.
Однако продавщица магазина объяснила, что это реальная мера. А если она будет продавать сахар, сколько потребуют, может не хватить покупателям в конце маршрута автолавки.
Также о перебоях со снабжением сахаром-песком сообщают и жители деревень соседнего Бешенковичского района. Ранее в соцсетях писали о дефиците сахара в Шаркощинском и Глубокском районах.
Любоытно, что накануне председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен заявил буквально следующее:
"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается... Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке".
До Витебской области произведенный сахар не успели довезти или чиновники чего-то не договаривают?
Белорусский партизан
10:05 28/09/2021
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