«Задуматься о своем новом уровне жизни»

В Беларуси люди пользуются преимущественно солидарной пенсионной системой. Однако есть и те, пишет Телеграф кто участвует в программах добровольного накопительного страхования пенсий.





«Но оно не получило такого должного развития, как в других странах, в качестве дополнительного компонента в пенсионной системе. Только около 5% занятых в экономике пошли на добровольное страхование», — сказала она. Как правило, люди не сами инициируют участие в добровольном пенсионном страховании.





Ирина Костевич подчеркнула: солидарная пенсионная система в стране сохраняется. По ней только в этом году около 15 млрд. рублей будут направлены на выплату пенсий, государство сохраняет свои гарантии по пенсионному обеспечению. Так, в сентябре средняя пенсия по возрасту составляет 545 рублей.





«Наша задача — чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в виде государственной пенсии по старости, которую мы, как по законодательству положено, будем выплачивать в полном объеме в установленные сроки. Каждый человек должен быть заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Поэтому и предлагается новый механизм по добровольному накопительному страхованию», — пояснила министр.





Работникам предложат уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1% от заработной платы) на накопительную пенсию в размере до 10% заработка. Точный размер каждый выбирает самостоятельно, но он не может превышать 10%. Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет 3%.





При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в бюджет ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% — в ФСЗН.





Проект указа, включающий все эти нормы, поддержан на уровне главы государства. «Думаю, в ближайшее время он будет подписан», — рассказала Ирина Костевич.





Новые возможности в Минтруда называют дополнительным финансовым бонусом, стимулом, который подтолкнет развитие добровольного пенсионного страхования. При этом за человеком сохраняются все пенсионные гарантии со стороны государства.





«Для человека никаких потерь, а только плюсы. Потому что, идя в добровольную пенсионную страховую систему, он формирует свой дополнительный доход на старость», — считает министр.





Журналисты поинтересовались, как средства накопительной пенсионной системы будут защищены от обесценивания. Ирина Костевич признала, что определенные риски существуют. Поэтому в Минтруда и не рассчитывают, что системой добровольного пенсионного страхования воспользуются все работники.





«Мы видим, что, скорее всего, интерес будет у тех людей, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии. То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни», — отметила она.





По словам министра, важно, что отложенная по этой системе сумма будет наследоваться и капитализироваться, то есть деньги будут не просто накапливаться, а работать на экономику, вкладываться в инвестиционные проекты с высокой доходностью.





Вместе с тем эксперты в комментарии «Телеграфу» отметили, что накопительная пенсионная система будет развиваться слабо.

«Вопрос доверия»

Как отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, существует две основные проблемы.





«Первая — вопрос доверия. Как реализуется доверие к белорусским финансовым институтам, мы видим на примере банков. Валютные депозиты уменьшаются почти два года, а рублевые срочные депозиты чуть-чуть растут, но не за счет того, что люди приносят в банки деньги, а за счет начисленных процентов. Думаю, что без учета процентов был бы виден отток и по рублевым сбережениям. При этом у нас традиционно высоки инфляционные и девальвационные ожидания. Особенно на длинных горизонтах времени. То есть мало, кто из населения будет считать, что отложенные деньги, причем в белорусских рублях, на 10-20 и более лет не будут подвержены инфляции и девальвации. Так, что мне кажется, что при нынешнем отношении населения к финансовым институтам и будущей экономической устойчивости, желающих накапливать пенсии будет немного», — считает эксперт.





Вторая причина, по его мнению, это неразвитый рынок ценных бумаг.





«Когда пенсионные фонды собирают деньги, для того, чтобы они не обесценивались за счет инфляции, их инвестируют. В развитых странах с этим проблем нет. Есть огромный рынок надежных облигаций, есть огромный рынок акций успешных надежных предприятий с хорошей историей. Вопроса, куда инвестировать пенсионные деньги, там не возникает. У нас рынок ценных бумаг скорее мертв, чем жив, рынок акций представлен совершенно непонятными предприятиями и там нет никакого объема акций, в которые можно было бы инвестировать деньги. По поводу облигаций, буквально недавно была история с облигационным дефолтом. То есть, даже если пенсионные деньги удастся собрать, во что их можно инвестировать горизонтом нескольких десятилетий, абсолютно непонятно. Мне кажется, из этой попытки, учитывая текущее состояние экономики страны, учитывая текущее отношение населения к этой экономике, вряд ли что-то путное получится», — считает старший аналитик.





На вопрос, будет ли он сам пользоваться накопительной пенсионной системой, ответил: «Нет. Ровно по тем же причинам, о которых я сказал выше. Я не вижу, во что пенсионный фонд может инвестировать мои деньги и почему он это может сделать лучше, чем я».

«Все упирается в инфляцию»

Как отметила директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанна Казимировна Тарасевич, компонента накопительной пенсионной системы в рамках пенсионной реформы может присутствовать.





«Но есть два важных аспекта. Вопрос в том, будет или не будет увеличиваться нагрузка на нанимателей. Министр заверила, что нагрузка остается той же, но тогда возрастает нагрузка на работника. Потому, что вместо сегодняшнего 1% он будет платить больше — до 10%. Можно предположить, если молодой человек или средних лет задумывается о дифференциации свой будущей пенсии, то ему этот вариант будет интересен. Особенно для тех, у кого заработная плата выше, чем в среднем по стране. Что касается низкооплачиваемых слоев населения, то изъятие какого-то определенного процента без повышения уровня оплаты труда, будет непривлекательным. Поэтому с этой точки зрения, сказать, что завтра или послезавтра, с момента введения этого указа, количество наемных работников, которые будут добровольно накапливать пенсию, будет большим, не приходится. Но, если правильно проводить разъяснительную политику, если работать с работодателями, возможно, частично что-то включать в социальный пакет, то в принципе в долгосрочной перспективе эта норма может сыграть положительную роль», — считает директор БСПН.





Но, по ее мнению, есть еще один момент, который настораживает на сегодняшний момент с точки зрения сохранения накопления пенсии.





«У нас начала увеличиваться инфляция. Надо смотреть, каким образом будет обеспечена сохранность, чтобы эти ресурсы не обесценивались. Формула обычной пенсии остается, плюс появляется новая дополнительная формула — и в этом я вижу прогресс. Я думаю, что дополнительная пенсия должна и наследоваться. То есть, сейчас, когда человек умирает до пенсионного возраста, его отчисления в пенсию не наследуются. В накопительной части предлагается наследование. Если это останется в указе — это станет мотивацией делать такие накопления. Но, опять-таки, все упирается в инфляцию», — заключила Жанна Тарасевич.



















