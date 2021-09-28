



В 20 провинциях КНР введены ограничения на потребление электроэнергии, пишет АФН, которые коснулись как промышленных предприятий, так и жилых домов, сообщает finanz.ru со ссылкой на Jiemian News.





В провинции Цзянсу более чем тысяче фабрик и заводов власти предписали работать по схеме «два через два», а еще 143 предприятия остановили полностью.





В провинции Гуандун, ВВП которой превышает всю экономику России и обеспечивает 10% выпуска продукции в Китае, для отдельных предприятий ввели схему «два через пять», при этом им необходимо удерживать энергопотребление на уровне на 15% ниже полной нагрузки в пиковый период.





В офисных зданиях приказано отключить на втором и третьем этажах, а ряд производств переведены на ночной режим работы.





Из-за веерных отключений и блэкаутов в выходные на улицах северных провинций отключались светофоры, провоцируя многокилометровые пробки, а жителям небоскребов приходилось пешком спускаться вниз, пишет Fortune.





В северо-восточных провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин проблемы с энергоснабжением вынудили ограничить подачу электричества в том числе и жилые дома, несмотря на сезонное похолодание и снижение ночных температур до 10 градусов по Цельсию.





Северные провинции КНР получают электроэнергию преимущественно от угольных станций, и многие из них превысили свои квоты, которые КомПартия вводит с 2019 года. «Им погрозили пальцем, и немедленным ответом стало то, что они начали ограничивать потребление», - рассказывает аналитик Lantau Group Дэвид Фишман.





Впрочем, это не главная причина, продолжает он: ключевой проблемой стал резкий рост цен на газ и уголь, уже ударивший по Евросоюзу и Британии.





За последний месяц тонна энергетического угля на бирже Чжэнчжоу подорожала на 40%, до 192,4 доллара - нового рекорда за 8 лет. По сравнению с прошлым летом цены взлетели вдвое.





Причиной стало ужесточение национальных экологических стандартов: лицензии многих предприятий по добыче угля истекли, а новые они не могут получить уже около года, поэтому им пришлось остановить работу, рассказал изданию «Чжунсин цзинвэй» источник в угольной отрасли.





Кроме того, сократились поставки импортного угля из-за перебоев при пандемии и карантинных мер на таможне, указывает он.





Но цены на электроэнергию регулируются государством, и станции не в состоянии покрыть свои затраты, объясняет Фишман: «Из-за того, как работают ценовые механизмы, производители электроэнергии были вынуждены работать получать все меньше и меньше маржи, до тех пор пока смысл работать не потерялся полностью».





На угольные электростанции в период с января по август этого года приходилось около 56,14% из 2,28 млрд киловатт часов выработанной в Китае электроэнергии.



