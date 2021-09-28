



Такие данные опубликовало издание Rzechpospolita .





С августа 2020 года по июль 2021 года число виз белорусам оценивалось цифрой до 13 тыс. С июля 2021 года визы PBH выдаются и гражданам Украины, России, Молдовы, Грузии и Армении.





По данным МВД, пишет Оfficelife.media, за 6 месяцев текущего года из Беларуси выехали 3 149 человек. Из них 1 238 — в Россию, 909 — в Литву, 674 — в Польшу, 90 — в Финляндию, 89 — в США, 58 — в Чехию, 25 — в Германию.





Как объясняет издание dev.by, статистика источников разнится, поскольку МВД учитывает миграцию только тех, кто выехал «при содействии юрлиц и ИП, имеющих специальное разрешению (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь». То есть учтены выехавшие при поддержке рекрутинговых агентств. Те же, кто выехал с трудовыми договорами, заключенными напрямую с нанимателем, или без бумаг о трудоустройстве, не попали в статистику.





Ранее сообщалось, что, по данным Министерства внутренних дел Литвы, с сентября 2020 года граждане Беларуси получили около 20 тыс. национальных литовских виз. Еще 834 белоруса получили специальное разрешение от министра въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, а 206 — запросили убежище.