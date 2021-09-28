



Согласно прогнозу компании, "спрос на нефть выйдет на плато до 2030 года, после чего начнет резко снижаться".





В зависимости от того, пишет interfax.by, по какому сценарию будет развиваться ситуация, к 2050 году спрос на нефть может опуститься до 40 млн б/с или до 64 млн б/с, отмечают в TotalEnergies.





Согласно сентябрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2021 году составит 96,1 млн б/с, а в 2022 году - 99,4 млн б/с.





Природный газ продолжит играть важную роль в глобальном энергопереходе наряду с ядерной и гидроэнергетикой, поскольку природа возобновляемых источников энергии является неустойчивой, отмечают в TotalEnergies.

В то же время, доля возобновляемых источников в структуре мировой энергетики существенно увеличится, и к 2050 генерация электроэнергии вырастет более чем вдвое, в значительной мере благодаря ветроэнергетике и солнечной энергетике, прогнозируют в компании.







