«Евроторг» не комментирует информацию о подготовке IPO
Пресс-секретарь компании «Евроторг» Егор Хрусталев в комментарии OL не смог ни подтвердить, ни опровергнуть подготовку проекта IPO компании на Лондонской или Московской бирже.
Фото: Office Life
Также представитель компании не смог подтвердить факт презентации «Евроторга» инвесторам с целью получения оценки компании или другие контакты с ними, пишет Office Life. По словам Хрусталева, такое заявление может быть неправильно истолковано.
Пресс-секретарь добавил, что каждый проект, требующий взаимодействия с инвесторами, компания сопровождает официальным сообщением. Сейчас же он не может подтвердить, что такое сообщение готовится.
Ранее сообщалось, что издание «Наша Нiва» получило информацию об обращении представителей «Евроопта» в один из инвестиционных банков для оценки компании и последующего выхода на зарубежную биржу.
В конце 2018 года в рамках подготовки к проведению IPO «Евроторга» на Лондонской фондовой бирже были озвучены две оценки стоимости этого бизнеса.
Reuters со ссылкой на экспертов объявил, что крупнейший белорусский ретейлер может стоить около $3,4 млрд. Исходя из планов выпустить в свободное обращение 30% акций, ретейлер рассчитывал привлечь около $1 млрд.
Завершилась история взаимодействия с инвесторами размещением евробондов «Евроторга» на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange на общую сумму $350 млн. Срок обращения бондов — до 2022 года. По оферте ретейлер ежегодно выкупал у инвесторов часть своих бумаг.
Финансовый аналитик компании Duff & Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич недавно пришел к выводу, что за компанию вполне можно просить $800 млн — 1 млрд.
07:42 28/09/2021
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