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Также представитель компании не смог подтвердить факт презентации «Евроторга» инвесторам с целью получения оценки компании или другие контакты с ними, пишет Office Life. По словам Хрусталева, такое заявление может быть неправильно истолковано.





Пресс-секретарь добавил, что каждый проект, требующий взаимодействия с инвесторами, компания сопровождает официальным сообщением. Сейчас же он не может подтвердить, что такое сообщение готовится.





Ранее сообщалось, что издание «Наша Нiва» получило информацию об обращении представителей «Евроопта» в один из инвестиционных банков для оценки компании и последующего выхода на зарубежную биржу.





В конце 2018 года в рамках подготовки к проведению IPO «Евроторга» на Лондонской фондовой бирже были озвучены две оценки стоимости этого бизнеса.





Reuters со ссылкой на экспертов объявил, что крупнейший белорусский ретейлер может стоить около $3,4 млрд. Исходя из планов выпустить в свободное обращение 30% акций, ретейлер рассчитывал привлечь около $1 млрд.





Завершилась история взаимодействия с инвесторами размещением евробондов «Евроторга» на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange на общую сумму $350 млн. Срок обращения бондов — до 2022 года. По оферте ретейлер ежегодно выкупал у инвесторов часть своих бумаг.





Финансовый аналитик компании Duff & Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич недавно пришел к выводу, что за компанию вполне можно просить $800 млн — 1 млрд.







