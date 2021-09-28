



Экс-главный инженер работал на предприятии с октября 2013 по май 2017 года. В этот период, по версии суда он, вместе с со своей женой и знакомым, используя подставные фирмы, созданные только ради участия в этой схеме, поставлял на «Бабушкину крынку» сырье по завышенной цене. Довести преступление до конца они не смогли, так как оперативники раскрыли их схему, сообщает Reform.by со ссылкой на сайт Верховного суда.





Эти действия признали покушением на хищение средств предприятия в сумме 296 339 рублей 61 копейки.





Кроме того, бывший главный инженер скрыл факт производственной травмы, которую получил грузчик цеха. И, используя других сотрудников предприятия, которые были не в курсе преступной схемы, составил и подал в органы исполнительной власти искаженную отчетность, на основании которой «Бабушкина крынка» стала победителем среди организаций производственной сферы Могилева. За это достижение была необоснованно выплачена премия — 375 базовых.





Сам Фирсов получил от директора, не знавшего о сокрытии производственной травмы, премию — 24 273 300 неденоминированных рублей.





Всех троих вновь признали виновными, Татьяну Фирсову и Леонида Маслюкова — в покушение на завладение имуществом предприятия, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий организованной группой, в особо крупном размере. А Дмитрия Фирсова еще и в превышении служебных полномочий.





Ранее всех троих судили еще в 2019 году, тогда Фирсов получил 10 лет колонии усиленного режима, его жена — 6 лет колонии усиленного режима, а Маслюков — 7 лет.





С учетом этих сроков 27 сентября Дмитрия Фирсова окончательно приговорили к 11,5 годам усиленного режима. Татьяна Фирсова получила семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Леонид Маслюков — восемь лет в колонии усиленного режима.





Обвиняемых также обязали возместить предприятию 292 тысячи рублей причиненного вреда. С Дмитрия Фирсова дополнительно взыскали еще 17,9 тысячи рублей.





На пять лет всем троим запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и юридически значимых действий.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.