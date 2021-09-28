На эти вопросы отвечает недавно изданная на русском языке книга Адама Кучарского «Законы эпидемий. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды». Научным редактором русскоязычного издания выступил эксперт BEROC (Киев) Лев Львовский.





В интервью Thinktanks.by Лев Львовский рассказал об исследовании, которое лежит в основе этой книги:





- Мы привыкли, что есть численные законы в физике и химии. Но когда речь заходит о людях и социальных системах, вещи редко описываются естественными законами. Здесь вышло наоборот: можно считать, что сегодня уже доказано - законы распространения информации могут описываться одними и теми же уравнениями и имеют одинаковые свойства, хотя информация может быть самой разной. Распространение болезней, слухов, идей может происходить по одним и тем же законам. Во время пандемии 2020 года многие увидели эти законы на примере распространения COVID-19.





- Пандемия и стала причиной написания книги?





- Книга была написана еще до COVID. Конечно, когда началась пандемия, она хайпанула, но это, можно сказать, просто повезло.





- В названии книги говорится и о болезнях, и о финансовых кризисах, и о вспышках насилия. Что между ними может быть общего?





- Одной из самых главных характеристик любой передаваемой информации, будь то вирус, слух или модный тренд, является степень её заразности: насколько хочется рассказать новость друзьям, или со сколькими компьютерами связан компьютер, зараженный вирусом, или как быстро от каждого чиха может распространяться та или иная болезнь. Важным фактором во всех случаях является и длинна периода заразности - как долго человек помнит о новости, заражен болезнью или идеей.





В случае абсолютно любой эпидемии в самом начале всегда есть первый носитель. Человек, который первым понял, что нужно инвестировать в компанию, нулевой пациент в заразных заболеваниях или первый зараженный вирусом компьютер.





Практически все эпидемии в самом своем начале распространяются медленно, потому что первый носитель обычно не контактирует сразу с тысячей человек или компьютеров. В какой-то момент активных носителей информации становится много, и процесс распространения заражения становится все более бесконтрольным. Однако в определённый момент скорость распространения любой эпидемии начинает замедляться.





- С чем это связано?





- Все меньшим становится количество людей, которые потенциально могут заразиться. Если половина населения уже заболела COVID, то подцепить его может только вторая половина, и скорость распространения начинает падать. Во всех случаях, о какой бы эпидемии мы ни говорили, мы видим вот такие параболические кривые. Распространение всех эпидемий следует по одним и тем же законам.









Если говорить об одних и тех же свойствах, которые есть у любых эпидемий – то это еще и суперраспространители. Это может быть популярный блогер, который сообщает новость не двум своим приятелям, а миллионам подписчиков. Или человек, который, заболев COVID, зашел на вечеринку, где находится очень много людей. Или компьютер, который является интегральной точкой сети и связан со многими компьютерами.





- Для чего нужно изучать эпидемии?





- Эпидемии происходят в разных сферах и изучать их можно с разной целью. Можно поинтересоваться, как усилить эпидемию, чтобы стать популярным блогером или наоборот - как сглаживать кривые, чтобы бороться с вирусами или банковской паникой.





Мы живем в мире разных систем. Некоторые из них являются рукотворными, как компьютерная сеть, которую можно настроить так, чтобы вирус распространялся медленнее. Можно планировать инфраструктуры городов с тем, чтобы ускорить или замедлить распространение определенных вещей.





- Как это можно делать?





- Одно из важнейших понятий в этой сфере – индекс репродукции. В зависимости от его значения мы можем прогнозировать, загнется ли вирус сам по себе или нужны серьезные меры для борьбы с ним. Зная значение этого индекса, можно предсказывать пики эпидемий и предпринимать соответствующие меры, чтобы в определенные периоды времени люди меньше или больше общались друг с другом.





- То есть можно ли не только предотвратить распространение эпидемий, но и усилить распространение информации, используя теорию?





- Конечно. Известно, например, что проект BuzzFeed был создан на основе теории вирусного распространения информации. Была цель сделать не наиболее авторитетное, а наиболее массовое СМИ, поэтому и заголовки на этом портале продуманы так, чтобы достичь вирусного распространения информации. Владея теорией, можно понимать, как заразить людей идеей так, чтобы она широко распространилась.



