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Директора не платили страховые взносы с зарплат рабочих. Возбуждено уголовное дело

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области установлены нарушения законодательства двумя руководителями предприятий по производству мебели, которые недоплатили более 230 тысяч рублей обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба КГК.

Как выяснилось, на протяжении 2018-2021 годов руководители компаний (отец и сын) для минимизации затрат и увеличения получаемой прибыли уплачивали обязательные страховые взносы только с части выплаченной своим работникам заработной платы. В отдельных случаях страховые взносы за работников не уплачивались вовсе, пишет s13.ru

«Установлено, что обязательные страховые взносы уплачивались не полностью за более чем 20 работников предприятий. Причиненный государству ущерб составил более 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В отношении директоров частных предприятий возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
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