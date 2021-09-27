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«Беллегром» жалуется на белорусов: покупают мало обуви

По данным «Беллегпрома», в Беларуси ежегодно продается не более 20 млн пар обуви

Но, как считают в концерне, по нормативам «рационального и фактического потребления» должно быть реализовано около 30 млн пар.
То есть нужно продавать 3,2 пары на одного жителя в год. Такие нормы заложены в постановлении МАРТ Беларуси № 18 от 11 сентября 2000 года.

Также «Беллегпром» приводит статистику продаж отечественной обуви: в 2017 году — 47,9%; 2018-м — 45,1%; 2019-м — 43,9%; 2020-м — 40,7%; в первом полугодии 2021-го — 34,1%. То есть продажи стабильно снижаются, пишет officelife.media
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