Почему именно «Стравита»? Прежде всего государство гарантирует сохранность накопленных вот этих сумм… Если государство гарантирует, то, конечно, через государственную организацию.

Также у «Стравиты», по словам Костевич, развита филиальная сеть, и большинство тех, кто выбрал дополнительное пенсионное страхование, обслуживается именно в этой госкомпании.









Как сообщалось, накопительное пенсионное страхование хотят ввести параллельно с солидарной системой. Людям предложат уплачивать дополнительный взнос до 10% заработка.



