Стало известно, кто займется программой накопительных пенсий
Госкомпания «Стравита» займется в Беларуси накопительным пенсионным страхованием. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Почему именно «Стравита»? Прежде всего государство гарантирует сохранность накопленных вот этих сумм… Если государство гарантирует, то, конечно, через государственную организацию.
Также у «Стравиты», по словам Костевич, развита филиальная сеть, и большинство тех, кто выбрал дополнительное пенсионное страхование, обслуживается именно в этой госкомпании.
Как сообщалось, накопительное пенсионное страхование хотят ввести параллельно с солидарной системой. Людям предложат уплачивать дополнительный взнос до 10% заработка.
18:35 27/09/2021
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