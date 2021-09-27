



Уже все четыре завода приступили к переработке сахарной свеклы. Планируется, что за сезон будет выпущено 580 тыс. т сахара, из которых 360 тыс. т останутся на внутреннем рынке.





"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т.





Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке", - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.