+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уже запаслись сахаром? "Белгоспищепром" заявляет, что цены на него не вырастут

«Белгоспищепром» не планирует повышать цены на сахар, сообщает пресс-служба концерна.


Уже все четыре завода приступили к переработке сахарной свеклы. Планируется, что за сезон будет выпущено 580 тыс. т сахара, из которых 360 тыс. т останутся на внутреннем рынке.

"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т. 

Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке", - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]