Венгрия подписала контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины
"Газпром" подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа
"Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает РИА Новости.
Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее он заявил РИА Новости, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.
Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа.
Недавно сообщалось, что «Газпром» выкупил лишь треть транзитной мощности через Беларусь
16:57 27/09/2021
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