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Венгрия подписала контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины

"Газпром" подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа


"Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает РИА Новости.

Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее он заявил РИА Новости, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. 
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