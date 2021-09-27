



"Газпром" и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года, передает РИА Новости.





Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.





Ранее он заявил РИА Новости, что венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 миллиарда поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.





Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.





Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа.







