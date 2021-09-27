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Глава управляющей компании: Euroopt Prime не соответствует уровню ТРЦ Galleria Minsk

В ТРЦ Galleria Minsk вместо Euroopt Prime откроется гипермаркет GREEN


В ТРЦ Galleria Minsk откроется новый гипермаркет: вместо существующего Euroopt Prime будет гипермаркет сети GREEN на 4,8 тысяч квадратных метров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворять запросы наших посетителей и предоставлять им высокий уровень сервиса, а также возможность приобретать качественные товары в современных магазинах. Это касается и модных брендов, и продуктов питания. 

Уровень ТРЦ Galleria Minsk поднялся, и в настоящий момент каждого сильного арендатора мы выбираем исходя из этого. С самого начала мы поставили себе высокую планку и продолжаем ей соответствовать", - говорит Булат Шакиров, президент Praktika group, управляющей ТРЦ Galleria Minsk.

Дата открытия пока не называется.
Источник: marketing.by
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