



В ТРЦ Galleria Minsk откроется новый гипермаркет: вместо существующего Euroopt Prime будет гипермаркет сети GREEN на 4,8 тысяч квадратных метров.





"Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворять запросы наших посетителей и предоставлять им высокий уровень сервиса, а также возможность приобретать качественные товары в современных магазинах. Это касается и модных брендов, и продуктов питания.





Уровень ТРЦ Galleria Minsk поднялся, и в настоящий момент каждого сильного арендатора мы выбираем исходя из этого. С самого начала мы поставили себе высокую планку и продолжаем ей соответствовать", - говорит Булат Шакиров, президент Praktika group, управляющей ТРЦ Galleria Minsk.





Дата открытия пока не называется.