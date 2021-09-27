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Наша нива: задержан собственник "Титана", "Тивали" и "Трюма" - он сам просил налоговую его проверить

Задержан крупный владелец столичной недвижимости Виталий Синицкий.

Наша нива: задержан собственник "Титана", "Тивали" и "Трюма" - он сам просил налоговую его проверить
Об том стало известно «Нашей Ниве»

Он управляет компанией "Сигмаполюс", которой принадлежат Минские бизнес-центры "Титан", "Тивали", "Орлан", "Волна" (ее арендует Wargaming), "Анкор", торговый центр "Трюм", Промбаза на Гурского и так далее. Также Синицкий занимается застройкой участка напротив Театра музкомедии на Немиге.

В последнем рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов от «Ежедневника» Синицкий занимает 38 место.

Журналистам стало известно, что задержание Синицкого произошло в результате нелепой цепочки событий.

По информации источников, Синицкий, наблюдая за ситуацией с бизнесами в вопросе так называемого "дробления бизнеса" (в частности, за компанией "21vek"), решил подстраховаться и написал на себя заявление в налоговую с просьбой провести проверку его дел.

"Мол, подозреваю, что у меня тоже могут быть какие-то случаи, которые вами могут трактоваться как дробление. Проверьте и поясните, как привести все в соответствие с законом", — рассказывают собеседники издания.

Проверка по результатам заявления состоялась. На прошлой неделе Синицкий ждал озвучивания результатов. Но на связь он не выходит уже со среды 22 сентября.

Жена Синицкого в разговоре с "Нашей нивой" сказала, что не хочет комментировать информацию об аресте мужа.
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