



Он управляет компанией "Сигмаполюс", которой принадлежат Минские бизнес-центры "Титан", "Тивали", "Орлан", "Волна" (ее арендует Wargaming), "Анкор", торговый центр "Трюм", Промбаза на Гурского и так далее. Также Синицкий занимается застройкой участка напротив Театра музкомедии на Немиге.





В последнем рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов от «Ежедневника» Синицкий занимает 38 место.





Журналистам стало известно, что задержание Синицкого произошло в результате нелепой цепочки событий.





По информации источников, Синицкий, наблюдая за ситуацией с бизнесами в вопросе так называемого "дробления бизнеса" (в частности, за компанией "21vek"), решил подстраховаться и написал на себя заявление в налоговую с просьбой провести проверку его дел.





"Мол, подозреваю, что у меня тоже могут быть какие-то случаи, которые вами могут трактоваться как дробление. Проверьте и поясните, как привести все в соответствие с законом", — рассказывают собеседники издания.





Проверка по результатам заявления состоялась. На прошлой неделе Синицкий ждал озвучивания результатов. Но на связь он не выходит уже со среды 22 сентября.





Жена Синицкого в разговоре с "Нашей нивой" сказала, что не хочет комментировать информацию об аресте мужа.