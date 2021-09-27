Доллар снова упал ниже 2,5 рублей

Валютная корзина подешевела всего на 0,07% до минимума за 6 дней.





С начала сентября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,13%, а с начала года на 0,33%.





Курс доллара снизился на 0,0062 BYN до 2,4940 BYN/USD. За три последние дня доллар подешевел на 0,0109 BYN и оказался на минимуме за 10 дней.





Курс евро обвалился на 0,0165 BYN до 2,9175 BYN/EUR. Евро за три дня потерял 0,0219 BYN до минимума за 406(!) дней (почти 13,5 месяцев).





Курс российского рубля вырос на 0,0077 BYN до 3,4366 BYN/100 RUB. За последние пять торговых сессий сотня российских рублей подорожала четыре раза на общую сумму 0,0395 BYN.





Итоги прошедшей недели 20-24 сентября 2021

На валютном рынке Беларуси наметился разворот. Если предыдущие две недели белорусский рубль дорожал к иностранным валютам, то на минувшей неделе он девальвировался сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,0176 BYN (+0,71%);

курс евро +0,0100 BYN (+0,34%);

курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);

корзина валют +0,37%.





Московская биржа

На торгах в понедельник российский рубль уверенно дорожает. Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 35 копеек до 72,6613 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра обвалился на 65 копеек до 85,0355 RUB/EUR. Это минимум почти за 14 месяцев.





Итоги недели 20-24 сентября 2021 на валютном рынке России





Российский рубль прекратил укрепление и подешевел впервые после трёх недель роста:





курс доллара +0,4479 RUB (+0,62%);

курс евро +0,2209 RUB (+0,26%);