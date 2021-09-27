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Доллар снова упал ниже 2,5 рублей

Торги в понедельник завершились для белорусского рубля уже третьим подряд укреплением к евро и доллару.

Валютная корзина подешевела всего на 0,07% до минимума за 6 дней.

С начала сентября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,13%, а с начала года на 0,33%.

Курс доллара снизился на 0,0062 BYN до 2,4940 BYN/USD. За три последние дня доллар подешевел на 0,0109 BYN и оказался на минимуме за 10 дней.

Курс евро обвалился на 0,0165 BYN до 2,9175 BYN/EUR. Евро за три дня потерял 0,0219 BYN до минимума за 406(!) дней (почти 13,5 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0077 BYN до 3,4366 BYN/100 RUB. За последние пять торговых сессий сотня российских рублей подорожала четыре раза на общую сумму 0,0395 BYN.

Итоги прошедшей недели 20-24 сентября 2021

На валютном рынке Беларуси наметился разворот. Если предыдущие две недели белорусский рубль дорожал к иностранным валютам, то на минувшей неделе он девальвировался сразу ко всем валютам:

курс доллара +0,0176 BYN (+0,71%);
курс евро +0,0100 BYN (+0,34%);
курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);
корзина валют +0,37%.

Московская биржа

На торгах в понедельник российский рубль уверенно дорожает. Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 35 копеек до 72,6613 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра обвалился на 65 копеек до 85,0355 RUB/EUR. Это минимум почти за 14 месяцев.

Итоги недели 20-24 сентября 2021 на валютном рынке России

Российский рубль прекратил укрепление и подешевел впервые после трёх недель роста:

курс доллара +0,4479 RUB (+0,62%);
курс евро +0,2209 RUB (+0,26%);
Источник: select.by
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