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PandaDoc или EPAM. А может WG? Попытались выяснить, кто наш первый единорог

«Первый белорусский единорог» — так прокомментировали в соцсетях сделку PandaDoc ИТ-предприниматели.

Точно ли первый, уточнил у них dev.by, и оказалось, что вопрос дискуссионный.

— Какой первый единорог, что за полёт фантазии, — возразил dev.by венчурный инвестор, не пожелавший комментировать сделку. — EPAM получил миллиардную оценку, когда все ещё под лавку ходили. А WorkFusion, a «танки»! Это, конечно, не умаляет заслуг PandaDoc. Просто они не первые.

— Первым был EPAM, потом, кажется, Wargaming, — поделился мнением Валерий Остринский. — Но если рассматривать классические стартапы, то, пожалуй, да, PandaDoc — первый. 

Кирилл Волошин считает, что очерёдность установить трудно, так как критерии отнесения компаний в разряд стартапов или к категории состоявшихся бизнесов у разных экспертов отличаются.

— Например, и у PandaDoc и у WorkFusion этап поиска бизнес-модели пройден, но при этом они всё ещё «поднимают» раунды и их оценка сильно растёт от B к C (или к F, как у WorkFusion), — говорит Волошин. — А у EPAM или Wargaming их бизнес-модели, по сути, изначально заложены в ДНК компаний, да и в венчурном треке они никогда не соревновались.

Не берусь утверждать, что пальма первенства у PandaDoc. Наверное, сыграли факторы массового «боления» за проект, яркий имидж основателей и выделение в новости о раунде (чуть ли не весеннем ещё) факта переваливания оценки за $1 млрд.

Кирилл Голуб настаивает: первый, первый.

— Если брать нестрогие или размытые (вроде того, что фаундер родом из Беларуси и что-то тут начинал в гараже), то можно назвать какие-то другие компании. Но вот чтобы строго единорог — то первый, да. 

EPAM — вообще мимо, это публичная компания. Для статуса единорога нужно быть не публичной, а частной компанией.

А кроме того, статус единорога приобретается в результате инвестиционной оценки. Публичная оценка Wargaming неизвестна и никогда не объявлялась, я даже не знаю, кто и как в них инвестировал. Поэтому тоже мимо.

WorkFusion? Сейчас подумаю. Хотя что тут думать-то? «WorkFusion founded in 2011 by Max Yankelevich and Andrew Volkov at MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL)». Так что это не белорусский единорог, просто один из R&D офисов у него в Минске.

Подбросили Кириллу ссылку на рейтинг Games One, в котором WG — в топе геймдев-единорогов с оценкой в 1,5 млрд долларов. Не сработало.

— Ну при чём тут рейтинги? — возразил Голуб. — Давайте я напишу в рейтинге, что Wargaming стоит 10 миллиардов. Там же написано русским языком «estimated value». А «юникорн» — это частная компания, в результате инвестиционного раунда оценённая в 1 млрд долларов. Это определение подразумевает «оцененная инвестором».

Такие аргументы в свою очередь не убедили первого собеседника dev.by, инвестора, чьё имя мы не называем.

— «Единорог» — это компания дороже миллиарда долларов. Это единственный критерий, остальное всё придумки. А публичная она или частная, известна ли публичная оценка или нет, никак не влияет.
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