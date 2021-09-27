Так ли все безоблачно с государственным карманом? Смогут ли власти выполнить бюджет с дефицитом, увеличенным весной (до введения основных пакетов санкций) в полтора раза? Ответы на эти и другие вопросы газета « Белорусы и рынок » искала вместе с экспертами.





Рекордная дыра при рекордных сборах налогов

В законе о республиканском бюджете на 2021 год, принятом в экспресс-режиме в декабре, дефицит госказны был запланирован в размере 4,047 млрд рублей. Однако уже весной плановую дыру в бюджете увеличили в полтора раза — до 6,006 млрд. В августе Минфин подкорректировал цифру, чуть ухудшив показатели — дефицит увеличился до 6,052 млрд рублей.





Растет он неравномерно, и недавно казалось, что алармистские прогнозы не должны сбыться: по итогам полугода он составлял «всего» 1,6 млрд рублей. Мало того, за июль дефицит сократился более чем на миллиард и к 1 августа составил всего-то 498,1 млн рублей.





Неискушенному в премудростях и схемах движения бюджетных денег могло бы показаться, что все хорошо. О каких 6 млрд может идти речь?! Надо, наоборот, пересматривать дефицит бюджета в сторону уменьшения. В чем причины таких колебаний? Этот вопрос газета «Белорусы и рынок» задала руководителю проекта «Кошт урада» Владимиру КОВАЛКИНУ.





«Резкое сокращение дефицита бюджета по итогам семи месяцев связано с уплатой налогов за полугодие и II квартал. Юридические лица «принесли в бюджет» НДС и налог на прибыль, которые в совокупности составляют основную статью доходов бюджета. Это сезонный фактор, он всегда сказывается позитивно.





Но необходимо понять, что уже оплачены три из четырех квартальных периодов по налогам и что конец года будет гораздо более тяжелым в том числе и поэтому. В итоге дефицит бюджета будет расти гораздо более быстрыми темпами. При условии, если правительство не начнет сокращать расходы», — пояснил экономист.





В проекте бюджета на 2021 год планируемые доходы республиканского бюджета были сокращены почти на 5% по сравнению с пандемийным 2020-м и составили 23,3 млрд рублей. За январь — июль, согласно данным Нацбанка, НДС собрали 8,9 млрд рублей (64,1 % годового плана), налога на прибыль — 2,9 млрд (85,3 %), акцизов — 2 млрд (60,6 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,8 млрд рублей (70,5 % годового плана).





Казалось бы, ситуация радужная и беспокоиться не стоит, планы выполняются и перевыполняются: доходы республиканского бюджета составили 15,9 млрд рублей, или 66,4% уточненного годового плана.





Насколько реалистичными намерения Минфина выглядят сегодня? На этот вопрос мы попросили ответить ученого-экономиста, доктора экономических наук, профессора Бориса ЖЕЛИБУ.





«Думаю, планы по доходам будут выполнены. Бюджету помогает то, что внешнеторговая конъюнктура является большим плюсом для наполняемости: нам благоприятствуют мировые цены и то, что мировая экономика стала отходить от коронавируса — спрос на наши традиционные статьи экспорта увеличился.





И не только на сырье — четким триггером является то, что сократились запасы готовой продукции на складах. Причем часто той, которая идет на экспорт. Это помогло не только с наполнением бюджета через налоговые выплаты, доходы от внешнеэкономической деятельности, но и сделало наше торговое сальдо заметно лучше, чем в предыдущие годы», — рассказал Борис Желиба.





Санкции — спусковой крючок?





То, что по итогам 2021 года планы Минфина по доходам реализуются, считает и Владимир Ковалкин: «Цены на нефть, древесину, строительные материалы и другие важные статьи белорусского экспорта выросли существенно. Наверняка лучше станет чувствовать себя злосчастный БМЗ, на который не так давно добровольно-принудительно собирали деньги по банкам и который сидит в долгах как в шелках. Ведь цены на металл тоже резко взлетели».





Но руководитель проекта «Кошт урада» подчеркнул, что не следует забывать о санкциях, которые могут привести к финансовому коллапсу и масштабному кризису «родом из прошлого века».





«Те же три государственных банка, которые сейчас находятся под санкциями, в крайне тяжелом состоянии. С одной стороны, им трудно заимствовать средства, а с другой — продолжается вынос вкладов. Поэтому перед ними стоит задача возврата кредитов, выданных предприятиям, а это на сегодняшний день означает уничтожение госпредприятий, поэтому ситуация очень сложная, и без внешней подпитки госбанкам будет крайне трудно.





Это еще одна новая точка напряженности в экономике Беларуси, которая может спровоцировать финансово-банковский кризис, причем куда более тяжелый, нежели связанный с девальвацией и падением доходов. Этот кризис будет связан с неплатежами и с остановкой экономики — ситуация, похожая на 90-е», — обрисовал мрачные перспективы Владимир Ковалкин.





Бюджет изначально формировался с приличным дефицитом. Но это не помешало уже весной увеличить его в полтора раза, хотя в то время о масштабных санкциях никто и не думал. Отчего же растет этот дефицит, если так велика собираемость налогов и экспорт бьет рекорды?





«Основная причина — действия правительства, которое пытается поддержать экономический рост увеличением расходов. За счет чего будет финансироваться этот огромный шестимиллиардный дефицит? Большой вопрос. Власти считают, что у них накоплено достаточное количество резервов в предыдущие годы, но есть нюанс, связанный с ухудшающимся положением в финансовой и банковской сфере», — пре­дупредил Владимир Ковалкин.





По его словам, дело в том, что сегодня часть активов правительства заморожена в госбанках в виде предоставления им ликвидности для осуществления текущей деятельности и поддержания их состояния. Почему понадобились такие вливания?





«Люди не доверяют политике Лукашенко, не доверяют политике правительства и снимают вклады. Соответственно, эти выпадающие вклады замещаются другими, в данном случае — резервами Минфина, в том числе на счетах госбанков. Ввиду расширяющихся санкций ситуация не улучшится, а только ухудшится. И большой вопрос, сможет ли Минфин достать свои резервы из госбанков, не уничтожив тем самым банковскую систему», — заключает эксперт.





С миру по нитке — зашить дыру в бюджете





Есть еще один вариант латания бюджетной дыры — сокращение расходов. И, насколько можно судить, в этом году он уже задействован. Причем сокращаются социально важные статьи расходов: из расписания пропадают рейсы и маршруты электричек и пригородных автобусов, даже в Минске жестко обрезано расписание городского общественного транспорта, некоторые автобусы не выходят на линию часами. К тому же на последней сессии Минского горсовета принято решение сократить расходы на инфраструктуру — на 8 млн рублей.





Поможет ли такая практика?





«В краткосрочном периоде — да, в долгосрочном — создаст проб­лемы. Если мы говорим об инвестициях, то они в стране просели практически на 20% — огромное падение, и сокращение столичного бюджета на этом фоне — капля в море. Что касается сокращений в транспортной отрасли, то это логично: если взглянуть на результаты опросов Нацбанка о настроениях на предприятиях в отраслях, то транспортники — вторые с конца, хуже видят свои перспективы только строители.





Это косвенно подтверждает, что резко сокращены расходы на инвестиции и бюджетная поддержка транспортной деятельности, а деньги перенаправлены на затыкание текущих дыр.





Сокращение капитальных расходов, затрат на строительство, благоустройство, инфраструктуру — это первое, что пойдет под нож. В том числе и потому, что эти меры для обычного человека неочевидны и заметными становятся тогда, когда массово начинают лопаться трубы, рушиться мосты.





Белорусские власти начнут жить сегодняшним днем — абы минимальную зарплату заплатить, подлатать то, что есть, и на плаву поддержать», — Владимир Ковалкин.





Есть ли у властей в этой ситуации рычаг, который поможет если не устранить проблемы, то хотя бы купировать их?





«Все зависит от их способности найти где-то деньги. Сегодня единственный шанс для официального Минска — это Россия. Даже уже Китай не хочет связываться с подсанкционными предприятиями и проектами.





Поэтому сейчас все в руках Путина, который, по моему мнению, будет использовать эту карту по полной. На сегодняшний день экономического разрешения этой сложной ситуации практически нет, только краткосрочные варианты, и все лежит в плоскости политики», — считает Владимир Ковалкин.





Чего же стоит ждать от последних месяцев года? Удастся ли выполнить план и за четыре месяца нарастить дыру в бюджете не больше чем в 12 раз?





«Ситуация сложная, и давать прогноз дальше, чем на квартал непросто. Работают санкции, но непонятно, как они действуют: данные по важным статьям засекречены. Во-вторых, непонятно, каковы возможности Лукашенко перезанять денег у Путина и Евразийского фонда. То есть количество неизвестных переменных велико, и прогнозы делать трудно.





Велико оно и для Минфина, который не знает, сработают те или иные инициативы или нет, поэтому и не снизил планы по дефициту. К тому же каждую неделю происходят те или иные события, которые влияют, иногда существенно, на ситуацию — как в плюс, так и в минус», — отметил Владимир Ковалкин.