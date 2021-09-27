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Паника на АЗС в Британии: стране срочно нужны 5000 водителей грузовиков

Правительство Великобритании рассматривает возможность использования армии для помощи в поставках топлива, поскольку некоторые сети заправок сообщают, что до 90% их АЗС исчерпали запасы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон уже сегодня примет решение об использовании армии. Военные водители, скорее всего, будут водить цистерны с бензином с терминалов на АЗС в течение нескольких дней.

Этот шаг был сделан после того, как Джонсон объявил, что 5000 иностранных водителей грузовиков будут допущены в страну в попытке сократить задержки с поставками на заправочные станции.

Несколько дней подряд на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка горючего. Проблема возникла из-за нехватки водителей, которые доставляли топливо с крупных терминалов.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили, что на выдачу виз иностранным водителям может понадобиться две недели. Некоторые члены кабинета министров обеспокоены тем, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей во всей Европе их приедет меньше, чем необходимо.

Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), которая представляет большинство бензозаправочных станций в Великобритании, подсчитала, что от 50 до 90 процентов из них пусты.

PRA сообщила, что до 90% заправочных станций, которые она представляет, или около 5500, заявили о том, что в них полностью закончилось топливо. В Британии около 8000 автозаправочных станций, а это значит, что большая часть из них вскоре будут пустые. Некоторые АЗС сообщили о 500-процентном увеличении спроса.

В правительстве говорят, что нет никаких проблем с топливом, вопрос только в том, чтобы доставить его на заправки.

Накануне правительство Великобритании приостановил действие закона о конкуренции, что должно способствовать решению проблемы с нехваткой горючего на АЗС. Такой шаг должен помочь компаниями обмениваться информацией и предоставлять приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.
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