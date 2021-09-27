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Изменения в октябре. Какие новшества ожидают нас в середине осени?

Увеличение стоимости тарифов на связь, переход стран-соседок на зимнее время и безвизовый режим для иностранных гостей.


Фото из открытых источников

В традиционной рубрике «АиФ» разобрался, какие изменения произойдут в Беларуси в октябре.

ЦЕНЫ

С 1 октября «Белтелеком» повысит тарифы на услуги доступа в Интернет, предоставляемого вне пакетных предложений. По информации представителей компании, увеличение стоимости в среднем составит 4%. При этом повышение не затронет услуги доступа в Интернет, предоставляемые в пакетах линейки «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс».

Также с начала октября увеличатся цены на мобильную связь. О повышении стоимости основных услуг в среднем на 4% объявили мобильные операторы А1 и МТС. К примеру, мобильный оператор A1 увеличит размер абонентской платы на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифных планах, цены на роуминг и международные вызовы, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги.

У абонентов МТС изменения также коснутся стоимости абонентской платы, мобильного Интернета, звонков, услуг фиксированного Интернета и связи в роуминге, SMS и прочего.

Традиционно в начале месяца подорожают некоторые марки сигарет. Часть из них увеличится в цене на 10-15 копеек за пачку.

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В ночь с 30 на 31 октября около 70 стран мира, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия, планируют перейти на зимнее время. Разница во времени с Литвой, Латвией и Украиной будет составлять один час. Другими словами, когда в Беларуси 10 часов утра, в этих странах – 9 часов. Разница во времени с Польшей составит два часа (8 утра).

Это нужно учитывать при планировании поездок за рубеж, так как корректируется график международных маршрутов. В Беларуси и соседней России регулярный переход на сезонное время отменили в 2011 году, сейчас в Минске и Москве одинаковое время.

ЧТО ЕЩЕ?

С 1 октября «Идея Банк» перестанет выдавать кредиты и выпускать платежные карты. Это связано с реорганизацией «Идея Банка» и началом его присоединения к «МТБанку».

С 10 октября некоторые предприниматели будут обязаны применять кассовое оборудование. В частности, такую обязанность ввели для торговцев непродовольственными товарами на ярмарках и рынках, для продавцов фруктов-овощей в палатках, для тех, кто обучает детей, сдает в наем жилые помещения и т.д.

С 17 октября вступают в силу изменения, которые касаются безвизового въезда иностранцев на территорию нашей страны. В частности, иностранцы смогут въезжать в Беларусь на срок до 30 дней без оформления виз не только через Национальный аэропорт «Минск», но и через аэропорты областных центров. Правда, на данный момент из областных городов летают преимущественно чартеры в Турцию и Египет. Также увеличился список стран, гражданам которых можно без визы посещать Беларусь.

В конце октября начнется плановая отправка пополнения в ряды Вооруженных сил. В 2021 году комплектовать соединения и воинские части белорусской армии будут с 25 октября по 5 ноября.

КСТАТИ

Новые тарифы на социальные услуги в домах-интернатах установлены в Минске. Так, городские власти определили суточные цены для следующих видов интернатов: для престарелых и инвалидов (41,67 руб.) и аналогичного интерната с повышенной комфортностью (47,92 руб.), психоневрологического для престарелых и инвалидов (30,36 руб.) и для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (25,90 руб.).
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