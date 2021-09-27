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Что изменилось в Топ-100 белорусских бизнесменов? Четыре главных тренда

После годичного перерыва интернет-портал «Ежедневник» опубликовал новый топ успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Thinktanks.by выявил 4 основные изменения рейтинга.

Что изменилось в Топ-100 белорусских бизнесменов? Четыре главных тренда
В списке успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который на этот раз сокращен с двухсот до 100 персон, можно обнаружить немало интересных моментов, отражающих текущее состояние дел в крупном частном бизнесе.   

Какие главные или самые интересные из них,  – проанализировал Thinktanks.by.

Омоложение

Во-первых, это тренд на омоложение крупных предпринимателей страны исходя из среднего возраста.

По сравнению с версией, которая была опубликована весной 2019 года, топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси обновился почти на треть. Увы, время и начавшееся мировое бедствие в виде пандемии  не обошли стороной и эту социальную группу, которая  за короткий срок лишилась нескольких ярких представителей из первого поколения.

Весной 2020 года не стало Юрия Зиссера, скончавшегося после нескольких лет героической борьбы с недугом.  Осенью 2020-го умер от последствий коронавирусной инфекции  белорусский нефтяник Валерий Шумский, а зимой 2021-го пандемия унесла жизнь старейшего  участника топ успешных и влиятельных, основного владельца холдинга «Белита-Витэкс» Виктора Терещенко.

Вместо них в первой сотне появились новые имена. Как правило, это  представители молодого поколения белорусского бизнеса, сделавшие свои капиталы на IT-технологиях. Новички топ-100, недотягивающие до сорока (Олег Грушевич, Дмитрий Хусаинов, Юрий Мазаник, Сергей Алисеенко и др.), заметно омолодили средний возраст первой сотни  успешных и влиятельных бизнесменов страны.  

Рост «высокотехнологичных»

Во-вторых, это перераспределение мест в пользу представителей высокотехнологических отраслей, которые вышли в драйверы национальной экономики.

Появление в топ-100 новых представителей IT-бизнеса, постепенно заменяющих на протяжении последних лет делегатов от традиционных отраслей, довело их долю до рекордной.  В новой версии рейтинга «Ежедневника» на IT приходится ровно треть. Самый известный представитель этой  отрасли Виктор Кислый вернулся на первое место. В первой десятке оказались еще два бизнесмена с IT-бэкграундом (Аркадий Добкин и Виктор Прокопеня),  а во второй – сразу пять (Петр Скоромный, Матвей Тимошенко, Сергей Гвардейцев, Николай Кацелапов и Владимир Стаецкий).

В традиционном секторе лучшую динамику (по позициям и росту представителей) показала в этом периоде транспортно-логистическая отрасль.

Спад в ретейле

В-третьих,  очевидно, что многие отрасли национальной экономики, в которых до недавних пор росли и  успешно развивались частные проекты, начали испытывать проблемы.

Они во многом обусловлены  последствиями пандемии и внутреннего политического и экономического кризиса в стране. Но также, несомненно,  имеют место быть  стратегические просчеты в планировании и тактические  ошибки при решении текущих задач.

В первую очередь сейчас под давлением, если исходить из рейтинга, находится ретейл. В новой версии топ «Ежедневника» нет Ивана Березовского и Бориса Лукомского, чьи сетевые проекты «Домашний» и Bigzz ликвидированы. Из первой сотни выбыли  Александр Яцук и Рейман Вениаминов, которые, соответственно, контролируют такие розничные компании как «Виталюр» и «Веста».

«Приближенный» не значит «вечный»

В-четвертых, государственные привилегии не гарантируют рост капитализации бизнеса.

В новом топ-100 большинство бизнесменов, которые так или иначе подпадают под статус «приближенного» бизнеса, ухудшили свои позиции.

Уступил первое место Кислому Александр Мошенский, ниже в рейтинге позиции единственного бизнесмена-сенатора Валентина Байко, обувщика Николая Мартынова, машиностроителя Александра Шакутина, Александра Зайцева и Александра Шатрова. Вне первой сотни на этот раз оказались некогда ее лидер Юрий Чиж, чьи компании во главе с «Трайплом» банкротятся в судах,  и партнер Шакутина Игорь Субботин.

В первую десятку вошли и даже улучшили свои позиции  Алексей Олексин и Николай  Воробей. Но, как отмечают составители рейтинга, это отражение ситуации  до 2020 года, когда их бизнесы, в том числе, благодаря существенной государственной поддержке,  стремительно росли.   В конце 2020-го и в 2021 году Олексин и Воробей и их компании стали объектами  санкций Евросоюза, США и других стран, а сами бизнесмены  переписали большинство своих активов на родственников, друзей или менеджеров.
Источник: Ян Гринкевич
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