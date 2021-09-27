В списке успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который на этот раз сокращен с двухсот до 100 персон, можно обнаружить немало интересных моментов, отражающих текущее состояние дел в крупном частном бизнесе.





Какие главные или самые интересные из них, – проанализировал Thinktanks.by.

Омоложение

Во-первых, это тренд на омоложение крупных предпринимателей страны исходя из среднего возраста.





По сравнению с версией, которая была опубликована весной 2019 года, топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси обновился почти на треть. Увы, время и начавшееся мировое бедствие в виде пандемии не обошли стороной и эту социальную группу, которая за короткий срок лишилась нескольких ярких представителей из первого поколения.





Весной 2020 года не стало Юрия Зиссера, скончавшегося после нескольких лет героической борьбы с недугом. Осенью 2020-го умер от последствий коронавирусной инфекции белорусский нефтяник Валерий Шумский, а зимой 2021-го пандемия унесла жизнь старейшего участника топ успешных и влиятельных, основного владельца холдинга «Белита-Витэкс» Виктора Терещенко.





Вместо них в первой сотне появились новые имена. Как правило, это представители молодого поколения белорусского бизнеса, сделавшие свои капиталы на IT-технологиях. Новички топ-100, недотягивающие до сорока (Олег Грушевич, Дмитрий Хусаинов, Юрий Мазаник, Сергей Алисеенко и др.), заметно омолодили средний возраст первой сотни успешных и влиятельных бизнесменов страны.

Рост «высокотехнологичных»

Во-вторых, это перераспределение мест в пользу представителей высокотехнологических отраслей, которые вышли в драйверы национальной экономики.





Появление в топ-100 новых представителей IT-бизнеса, постепенно заменяющих на протяжении последних лет делегатов от традиционных отраслей, довело их долю до рекордной. В новой версии рейтинга «Ежедневника» на IT приходится ровно треть. Самый известный представитель этой отрасли Виктор Кислый вернулся на первое место. В первой десятке оказались еще два бизнесмена с IT-бэкграундом (Аркадий Добкин и Виктор Прокопеня), а во второй – сразу пять (Петр Скоромный, Матвей Тимошенко, Сергей Гвардейцев, Николай Кацелапов и Владимир Стаецкий).





В традиционном секторе лучшую динамику (по позициям и росту представителей) показала в этом периоде транспортно-логистическая отрасль.

Спад в ретейле

В-третьих, очевидно, что многие отрасли национальной экономики, в которых до недавних пор росли и успешно развивались частные проекты, начали испытывать проблемы.





Они во многом обусловлены последствиями пандемии и внутреннего политического и экономического кризиса в стране. Но также, несомненно, имеют место быть стратегические просчеты в планировании и тактические ошибки при решении текущих задач.





В первую очередь сейчас под давлением, если исходить из рейтинга, находится ретейл. В новой версии топ «Ежедневника» нет Ивана Березовского и Бориса Лукомского, чьи сетевые проекты «Домашний» и Bigzz ликвидированы. Из первой сотни выбыли Александр Яцук и Рейман Вениаминов, которые, соответственно, контролируют такие розничные компании как «Виталюр» и «Веста».

«Приближенный» не значит «вечный»

В-четвертых, государственные привилегии не гарантируют рост капитализации бизнеса.





В новом топ-100 большинство бизнесменов, которые так или иначе подпадают под статус «приближенного» бизнеса, ухудшили свои позиции.





Уступил первое место Кислому Александр Мошенский, ниже в рейтинге позиции единственного бизнесмена-сенатора Валентина Байко, обувщика Николая Мартынова, машиностроителя Александра Шакутина, Александра Зайцева и Александра Шатрова. Вне первой сотни на этот раз оказались некогда ее лидер Юрий Чиж, чьи компании во главе с «Трайплом» банкротятся в судах, и партнер Шакутина Игорь Субботин.





В первую десятку вошли и даже улучшили свои позиции Алексей Олексин и Николай Воробей. Но, как отмечают составители рейтинга, это отражение ситуации до 2020 года, когда их бизнесы, в том числе, благодаря существенной государственной поддержке, стремительно росли. В конце 2020-го и в 2021 году Олексин и Воробей и их компании стали объектами санкций Евросоюза, США и других стран, а сами бизнесмены переписали большинство своих активов на родственников, друзей или менеджеров.



