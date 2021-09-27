







«Почему с 1 октября 2022 года? Потому что надо провести ряд организационно-технических мероприятий. Конечно же, к этому нужно подготовиться, надо будет доработать ряд программных ресурсов для того, чтобы без сбоя с 1 октября 2022 года человек мог либо прийти в страховую организацию и заполнить заявление, либо же в электронном виде через сайт подать заявление и заключить договор, чтобы вступить в эту систему», — сказала она.





На прошлой неделе Александру Лукашенко представили проект указа о добровольном пенсионном страховании. По информации министра, пишет Reform.by, оператором системы может стать РУП «Стравита». Костевич утверждает, что государство сможет гарантировать сохранность накопленных средств. Кроме того, она сообщила, что сегодня более 90% человек, которые согласились на добровольное страхование, выбрали именно «Стравиту».





В проекте указа прописано, что работник сможет дополнительно к 1% взносов в ФСЗН, которые он платит сейчас, вносить на счет пенсионного страхования до 10% от заработка. Размер взносов жители Беларуси будут выбирать самостоятельно. При этом работодатель должен будет пропорционально пополнять страховой счет работника и за счет своих средств. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше — все равно 3%. Данные перечисления будут делаться нанимателем за счет средств, которые он перечисляет в качестве взносов в ФСЗН.