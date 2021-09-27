«Энергетическая прорва и золотая жила» — так охарактеризовал экономист Ярослав Романчук ситуацию с БелАЭС, строительство которой так и не помогло избавиться от энергозависимости. И объяснил, пишет Udf.name, кого этот проект сделал богаче, а кого сильно беднее.





— Удивительные новости пришли к нам с «Интер РАО» — российской энергетической организации, которая занимается торговлей электроэнергии, — отмечает Ярослав Романчук. — Оказывается, после многочисленных попыток запустить БелАЭС в строй, после того, как тут сказали, что у нас будет 35% лишних мощностей и мы будет экспортировать электроэнергию в другие страны, после того, как правительство освоило то ли 7, то ли 10 млрд долларов на строительство данного объекта и гарантировало нам энергетическую безопасность, — внимание! — государственный дистрибьютор электроэнергии говорит, что Беларусь начала активно наращивать объемы покупки электроэнергии.





Экономист недоумевает, как такое возможно? Причем, по данным «Интер РАО», объемы закупаемой Беларусью электроэнергии будут расти.





— Мы вообще зачем тогда строили БелАЭС? — задается вопросом Ярослав Романчук и сам же отвечает: — Мы строили именно для того, чтобы иметь внутреннюю электроэнергию не по 10, а по крайней мере, по 5 центов, для того, чтобы домашние хозяйства и предприятия имели конкурентные тарифы на электроэнергию. Эта была единственная причина, по которой можно было потратить 7-10 млрд долларов.





Экономист, кстати, обращает внимание, что чиновники до сих пор не определились, сколько же они потратили.





— Представляете, на такой маленький объект — 30% разбежка. Речь идет не о 3 млн, а о 3 млрд долларов! Потратили их — не потратили, распилили — не распилили… Мы ничего не знаем, — возмущается Ярослав Романчук.





При этом он обращает внимание и на цену электроэнергии.





— Самый интересный факт: когда мы можем купить электроэнергию на рынке по 4-5 центов, и даже еще дешевле, внутри производство гидроэлектроэнергии ниже 3%, а нам до сих пор говорят, что нам будет это стоить 9-10 центов (они еще сами знают)— вообще зачем? Зачем козе баян? Мы запустили туда столько денег, будем обслуживать китайский кредит, будем обслуживать российские кредиты, чтобы что? Чтобы кто заработал на этом? Зачем было строить такой объект? Для того, чтобы сегодня опять тратить валюту на закупку электроэнергии за России?





По мнению экономиста, такого рода гигантские проекты, которые оцениваются на миллиарды долларов, являются золотой жилой для распорядителей чужого. Причем и в Беларуси, и в России.





— Чиновники обожают пилить такого рода деньги, — считает Романчук. — БелАЭС — это проект, который сегодня превратился в чемодан без ручки: непонятно, когда он будет запущен, непонятно, зачем он был нужен? И вот здесь лучше подключить знакомые связи из России, опять же, если электроэнергия будет российская, то и в странах Балтии кто-то может ее купить. От старых гешефтов, старого схематоза отказываться не хочется.





Между тем простым белорусам будет только хуже.





— Сам факт, что после 10-15 лет строительства объекта и обещаний экспортировать излишек, мы наоборот покупаем электроэнергию — вот это, конечно, скандал! Это результат государственного планирования, результат управления проектами со стороны распорядителей чужого. Если они даже в энергетике, в рамках БелАЭС не могут качественно управлять, этим людям даже спички нельзя в руки давать. А эти люди взяли условные спички за 10 млрд долларов и, по сути, подожгли экономику всей страны. Пожар тлеет хуже, чем на торфяниках и он наверняка прорвется наружу. И, к сожалению, этот пожар сожжет не их коттеджи, не их машины, а наши с вами сбережения, — заключает Ярослав Романчук.