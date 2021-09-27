Чиновники ухудшили прогноз по дефициту госбюджета в 2022 году
Дефицит республиканского бюджета в Беларуси прогнозируется в 2022 году на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает пресс-служба правительства. Ранее чиновники прогнозировали, что бюджет будет в минусе на 1,9 миллиарда рублей.
«К сожалению, от дефицита (бюджета. — Прим. ред.), который сложился в этом году в текущей ситуации, нам не уйти. Хотя мы думаем, он будет меньше (в 2022 году. — ИФ), не более 1,6% ВВП. В абсолютных цифрах это 2,9−3 миллиарда рублей. Доходы планируются на уровне 47 миллиардов рублей. Я думаю, мы это выдержим», — сообщил министр финансов Юрий Селиверстов после обсуждения проекта бюджета на заседании правительства. Его слова передает Интерфакс.
По прогнозу Селиверстова, дефицит госбюджета в нынешнем году меньше, чем планировался.
Напомним, пишет s13.ru, изначально нехватка средств в госбюджете на этот год была запланирована на уровне 4 миллиардов рублей, но позже этот показатель был увеличен до 5,6 миллиарда рублей, а затем — до 6 миллиардов.
Дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2 миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но сверх планов потратились на национальную оборону.
08:32 27/09/2021
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