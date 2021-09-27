Чиновники ухудшили прогноз по дефициту госбюджета в 2022 году

Дефицит республиканского бюджета в Беларуси прогнозируется в 2022 году на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает пресс-служба правительства. Ранее чиновники прогнозировали, что бюджет будет в минусе на 1,9 миллиарда рублей.