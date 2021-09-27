+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Чиновники ухудшили прогноз по дефициту госбюджета в 2022 году

Дефицит республиканского бюджета в Беларуси прогнозируется в 2022 году на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает пресс-служба правительства. Ранее чиновники прогнозировали, что бюджет будет в минусе на 1,9 миллиарда рублей.



«К сожалению, от дефицита (бюджета. — Прим. ред.), который сложился в этом году в текущей ситуации, нам не уйти. Хотя мы думаем, он будет меньше (в 2022 году. — ИФ), не более 1,6% ВВП. В абсолютных цифрах это 2,9−3 миллиарда рублей. Доходы планируются на уровне 47 миллиардов рублей. Я думаю, мы это выдержим», — сообщил министр финансов Юрий Селиверстов после обсуждения проекта бюджета на заседании правительства. Его слова передает Интерфакс. 

По прогнозу Селиверстова, дефицит госбюджета в нынешнем году меньше, чем планировался.

Напомним, пишет s13.ru, изначально нехватка средств в госбюджете на этот год была запланирована на уровне 4 миллиардов рублей, но позже этот показатель был увеличен до 5,6 миллиарда рублей, а затем — до 6 миллиардов.

Дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2 миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но сверх планов потратились на национальную оборону.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]