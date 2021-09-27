



Вадим Иосуб специально для Myfin.by. Теперь и в видеоформате. Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»специально для Myfin.by. Теперь и в видеоформате.





– Если говорить о внешних факторах, которые влияли на белорусский валютный рынок, то на прошедшей неделе можно отметить умеренный рост доллара и незначительное снижение российского рубля. За неделю пара евро/доллар снизилась с 1,1780 до 1,1740, или на 0,4%. К российскому рублю подорожали и доллар, и евро.





Доллар вырос с 72,5 до 72,9 российского рубля, или на 0,5%. Евро повысился с 85,4 до 85,6 российского рубля , или на 0,2%.





А к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты. Доллар за неделю вырос на 0,71%, евро – на 0,34%, а российский рубль подорожал на 0,18%.





Валютная корзина после двух недель снижения выросла на 0,37%. Кстати говоря, последний раз все три иностранные валюты дорожали одновременно четыре недели назад, в конце августа.









Можно отметить, что иностранные валюты дорожали в течение большей части прошлой недели и лишь на последних торгах в пятницу все подешевели. Скорее всего этому способствовал фактор уплаты налогов за месяц. Можем предположить, судя по росту валют, что на рынке имеется чистый спрос на валюту со стороны предприятий и, скорее всего, этот чистый спрос сохранится и на начавшейся неделе.



