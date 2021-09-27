+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Прогноз по валютам: с какими курсами мы подходим к октябрю

На белорусском валютном рынке на ушедшей неделе иностранные валюты дружно двинулись вверх. Продолжат ли они расти на этой неделе и каких курсов можно ожидать накануне октября?


Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб специально для Myfin.by. Теперь и в видеоформате.

– Если говорить о внешних факторах, которые влияли на белорусский валютный рынок, то на прошедшей неделе можно отметить умеренный рост доллара и незначительное снижение российского рубля. За неделю пара евро/доллар снизилась с 1,1780 до 1,1740, или на 0,4%. К российскому рублю подорожали и доллар, и евро.

Доллар вырос с 72,5 до 72,9 российского рубля, или на 0,5%. Евро повысился с 85,4 до 85,6 российского рубля , или на 0,2%.

А к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты. Доллар за неделю вырос на 0,71%, евро – на 0,34%, а российский рубль подорожал на 0,18%.

Валютная корзина после двух недель снижения выросла на 0,37%. Кстати говоря, последний раз все три иностранные валюты дорожали одновременно четыре недели назад, в конце августа.


Можно отметить, что иностранные валюты дорожали в течение большей части прошлой недели и лишь на последних торгах в пятницу все подешевели. Скорее всего этому способствовал фактор уплаты налогов за месяц. Можем предположить, судя по росту валют, что на рынке имеется чистый спрос на валюту со стороны предприятий и, скорее всего, этот чистый спрос сохранится и на начавшейся неделе.

В этом случае можно ожидать:

роста доллара до 2,52 белорусского рубля,

подорожания евро до 2,94 белорусского рубля.

Российский рубль может подорожать до 3,44 белорусского рубля за 100 российских.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]