



«Сегодня мы закладываем основы для роста на следующие десять лет с помощью стратегии, которая поможет нам использовать потенциал искусственного интеллекта», — цитирует CNBC слова Криса Филпа, министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.





Одна из программ будет создана для улучшения координации между существующими разработчиками ИИ внутри страны, другая — на поддержку проживающих за пределами Лондона и Юго-Восточной Англии программистов, пишет incrussia.ru. Правительство Великобритании также заявило о планах выделить больше ресурсов тем отраслям, которые еще не в полной мере используют преимущества нейросетей. В их числе — энергетика и сельское хозяйство.





«Чтобы действительно преуспеть, стране следует сосредоточиться на энергетике, кибербезопасности и медицине, где она уже обладает ведущими в мире возможностями», — говорит венчурный капиталист из Air Street Capital Натан Бенаич.





Запуск Национальной стратегии ИИ произошел после того, как правительство Великобритании позволило технологическим гигантам из США и Азии поглотить некоторые из самых инновационных британских компаний в области ИИ. Среди них DeepMind, которую купил Google, Magic Pony Technologies продали Twitter, VocalIQ — Apple, а Evi Technologies — Amazon.



