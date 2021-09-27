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Великобритания собирается стать сверхдержавой в сфере искусственного интеллекта

Великобритания обнародовала Национальную стратегию в области искусственного интеллекта, которая включает в себя ряд программ, отчетов и инициатив в сфере ИИ, пишет CNBC. Стратегия рассчитана на десять лет. Приоритет страны — соперничество в этой сфере с США и Китаем.


«Сегодня мы закладываем основы для роста на следующие десять лет с помощью стратегии, которая поможет нам использовать потенциал искусственного интеллекта», — цитирует CNBC слова Криса Филпа, министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Одна из программ будет создана для улучшения координации между существующими разработчиками ИИ внутри страны, другая — на поддержку проживающих за пределами Лондона и Юго-Восточной Англии программистов, пишет incrussia.ru. Правительство Великобритании также заявило о планах выделить больше ресурсов тем отраслям, которые еще не в полной мере используют преимущества нейросетей. В их числе — энергетика и сельское хозяйство.

«Чтобы действительно преуспеть, стране следует сосредоточиться на энергетике, кибербезопасности и медицине, где она уже обладает ведущими в мире возможностями», — говорит венчурный капиталист из Air Street Capital Натан Бенаич.

Запуск Национальной стратегии ИИ произошел после того, как правительство Великобритании позволило технологическим гигантам из США и Азии поглотить некоторые из самых инновационных британских компаний в области ИИ. Среди них DeepMind, которую купил Google, Magic Pony Technologies продали Twitter, VocalIQ — Apple, а Evi Technologies — Amazon.
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