«Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом (Владимиром Путиным), услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал А.Лукашенко.





Можно ли оставить эти слова без внимания? Конечно, нет. Деньги – это не просто политика, а, считай, то, что определяет судьбу страны, всех ее жителей.





Поэтому «Народная Воля» решила узнать общественное мнение, сформулировав вопрос в такой редакции:





Нужна ли Беларуси общая валюта с Россией?





Станислав БОГДАНКЕВИЧ, доктор экономических наук, экс-глава Нацбанка Беларуси:





– Если считать, что мы уже де-факто утратили суверенитет и создаем единую экономику при формальном наличии двух государств, то общая валюта была бы полезна. Мы фактически влились бы в экономический состав России. Россия нам дает до 10 миллиардов в год дотаций, поддерживает нас, предоставляет льготные цены на энергоносители, кредиты, – какие мы суверенные при таком подходе?





Минус вот в чем: из-за того, что Россия нас содержит, мы не имеем достойной производительности, нет реальной конкуренции, нет борьбы за снижение издержек, внедрения новейших технологий. Это глубинная причина, которая ведет к застою…





Если бы Россия была цивилизованная и либеральная, то иметь с ней тесные отношения было бы очень хорошо. Это и ресурсы, и рынок сбыта. Но ведь мы знаем, что сегодня представляет собой Россия…





При единой валюте не может быть равенства между маленьким государством и огромной Россией.





Своя собственная валюта – это признак сохранения суверенитета. Белорусский рубль нужен, если мы хотим сохранить суверенитет. Общая валюта может быть при формальном соблюдении суверенитета – я имею в виду собственную Конституцию, собственный парламент, судебную власть. Чисто теоретически такое, мне кажется, возможно. В конце концов, есть пример Европейского Союза с единой валютой, но при этом все страны сохраняют суверенитет. Но и там есть минусы – мы это наблюдаем на примерах Италии, Греции.





С другой стороны, если есть общая валюта, значит, должен быть общий парламент, который утверждал бы единый бюджет…





Геннадий ЛЫЧ, академик Национальной академии наук, доктор экономических наук:





– Думаю, Александр Лукашенко согласен на всё, лишь бы Владимир Путин его поддерживал. Но единая валюта – это потеря экономического суверенитета. Больше мне добавить нечего.





Василий ШЛЫНДИКОВ, экономист, экс-глава концерна «Амкодор»:





– Даром не нужна!





Если будет общая валюта, значит, придет конец Беларуси как самостоятельному государству. Это полная сдача независимости, предпоследний шаг к аннексии Беларуси. Других вариантов быть не может.





И менять шило на мыло… Ведь экономика России уже давно не развивается. Я лично за то, чтобы Путин победил на следующих выборах и тем самым помог развалиться этому агрессивному государству, которое не дает спокойно жить ни своим соседям, ни мировому сообществу. Такое вполне может быть.





По сути, под общей валютой, скорее всего, предполагается российский рубль. Вряд ли россияне согласятся назвать общую валюту, например, талером. И печатать деньги будет Россия, а если второй печатный станок будет у нас – мы, конечно, напечатаем, тут вопросов нет (смеется), но на это никто не согласится.





Если бы в качестве общей валюты предлагалось, например, евро, то можно было бы и перейти. Но только не российский рубль!





Николай СТРЕЛЬЦОВ, почетный председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:





– Это вопрос времени. Если обратить внимание на тот же Евросоюз – они же пришли к единой валюте. Думаю, аналогичные процессы ждут и Беларусь с Россией.





Как быть с суверенитетом – тут есть, конечно, вопрос… Но пока, как я понял, президенты двух стран договорились не спешить с решением этих вопросов, нужно, чтобы экономика созрела. Но, думаю, это неизбежный процесс.





Виталий ВАСЮКОВ, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, в прошлом – директор филиала №215 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Орше:





– Я по телефону ничего комментировать не буду, я не вижу ваших глаз. И вообще, извините, не буду давать вам комментарии, я контактирую с официальными СМИ.





Дмитрий КУЧУК, председатель Белорусской партии «Зеленые»:





– На мой взгляд, не нужна общая валюта с Россией. Своя валюта – это независимость. А единые деньги ее значительно ослабят. И не факт, что белорусы выиграют от общей валюты. Лучше заниматься своим рублем, укреплять его.





Андрей САВИНЫХ, председатель Постоянной комиссии по международным делам, член Совета Палаты представителей:





– И России, и Беларуси прежде всего нужна валюта, которая не будет деривативом от доллара США. Вот это, на мой взгляд, задача номер один и важнейший фактор нашего устойчивого развития в ближайшие десятилетия, особенно на фоне крушения глобальной финансовой системы.





Борис ЖЕЛИБА, доктор экономических наук, профессор:





– Общей валюты с Россией у нас никогда не будет. Перейти на российский рубль – это положить конец белорусскому суверенитету, экономическому и политическому. Если будет российский рубль, то и бюджет будет утверждаться в Москве. Поэтому я полагаю, что мы, несмотря ни на какие заявления, останемся с белорусским рублем.





Виктор МАРГЕЛОВ, бизнесмен, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:





– Общая валюта – всего лишь инструмент. Если этим инструментом грамотно пользоваться, это может дать хороший результат. Но пока Беларусь и Россия не решили другие, более простые вопросы, и поэтому, на мой взгляд, преждевременно задействовать этот инструмент.





Но плюсы в общей валюте, безусловно, есть. Основной вопрос – эмиссия, кто будет печатать деньги. И если вводить единую валюту, то надо делать это на максимально выгодных для всех условиях.





Жанна ТАРАСЕВИЧ, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, преподаватель Белорусского государственного экономического университета:





– А какая валюта? Если это не рубль белорусский и не рубль российский, то какая? И где будет эмиссионный центр, какие будут правила игры?





Если посмотреть на Европейский Союз, то он достаточно долго шел к единой валюте, и там у многих государств определенные правила игры. Например, у Польши осталась своя собственная валюта, но при этом страна входит в Евросоюз.





Мне кажется, этот вопрос еще недостаточно хорошо проработан. Если будет общая валюта, то важно, чтобы это был и не российский, и не белорусский рубль. Ну и должны быть очень четко прописаны правила игры.





Опрашивала Марина КОКТЫШ.