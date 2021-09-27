Своевременное решение

В октябре 2020 года было подписано распоряжение Главы государства «О реализации инвестиционного проекта», которым предусмотрено запроектировать и построить совершенно новый стеклозавод по производству стеклянной тары на участке № 4 СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе буквально за два года, пишет s13.ru со ссылкой на «Республику».





— Запуск современного производства запланирован на октябрь 2022-го, — называет реальную дату генеральный директор ОАО «Гродненский стеклозавод» Денис Юрченко. — Из-за сжатых сроков нам разрешено совмещать проектирование, начало работ и закупку оборудования. Работы ведутся по согласованному с Министерством архитектуры и строительства, генеральным подрядчиком и проектными организациями графику.





Перед гродненскими стекольщиками стоит серьезная задача: необходимо насытить внутренний рынок высококачественной продукцией, соответствующей современным требованиям.





— Произведены авансовые платежи на поставку импортного оборудования, аналогов которому в стране нет, — продолжает руководитель. — Оно частями уже доставляется в Гродно, чтобы на момент монтажа не было никаких задержек. Будущий завод представляет собой современное производство с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсо­сберегающих технологий. Сердцем производства станет печь объемом 220 тонн стекла в сутки. Она будет подавать расплавленную стекломассу на три линии: две 8-секционные и одну — 10-секционную. Режим работы — трехкапельный, что также является ноу-хау для стекольной отрасли Беларуси.





Одновременно с обеспечением внутреннего рынка продукция пойдет на экспорт. На предприятии будут работать 198 человек.





— В год планируем выпускать более 200 миллионов штук готовых изделий, — рассказывает Денис Александрович. — В зависимости от востребованности новый завод сможет производить стекло абсолютно любого цвета. — Переход от одного цвета к другому может производиться в течение двух-трех дней. В стране один частный завод («Белстеклопром» в Гомеле) производит коричневое стекло для пивной бутылки, наше гродненское предприятие вместе с филиалом в Елизово (Могилевская область) — бесцветное, зеленое и оливковое стекло. Важно понимать, что и частные (их два), и государственные заводы вместе не могут обеспечить потребности внутреннего рынка, не говоря уже об упущении экспортных возможностей.









Стоимость проекта — 56 миллионов долларов. Чтобы снизить воздействие производства на окружающую среду, стекловаренную печь оснастят электрофильтром и автоматизированной системой контроля за работой механизмов очистки, за количественным и качественным составом выбросов в атмосферу.

От старого завода не откажутся

Гродненский стеклозавод основан в 1922-м, а это значит, что в следующем году он отметит 100-летний юбилей. Это крупнейший из действующих белорусских производителей стеклотары. Предприятие находится недалеко от исторической части города и постепенно уходит от старых технологий. Автоматизируется и механизируется не только основное производство, но и трудоемкие вспомогательные процессы. В настоящее время здесь работают три печи, которые вместе способны выпустить 140 тонн стекла.





— Строительство нового стеклозавода не означает, что старый будет закрыт, — отмечает Денис Александрович. — Модернизация здесь идет непрерывно и направлена на повышение качества, снижение себестоимости, а также переход на новые виды продукции. Буквально два месяца назад «реанимировали» выпуск прокатного стекла. Для этого отремонтировали законсервированную линию.





Одновременно с ведением строительных мероприятий идут подбор и переподготовка кадров для работы на новом производстве. Средняя заработная плата на заводе в настоящее время составляет 1250 рублей. Согласно бизнес-плану заработок на новом предприятии будет стартовать от 610 долларов в рублевом эквиваленте.

Все дело в цене

Стекло имеет бесконечную жизнь. Переработка без потери качества позволяет экономить не только деньги, но и природные ресурсы, заботясь о балансе окружающей среды. Денис Юрченко рассказал об уже реализованных проектах и поделился ближайшими планами:





— Пока наша продукция примерно на 50 процентов состоит из стеклобоя. На каждые десять процентов использованного стеклобоя экономится три процента природного газа и на семь процентов снижаются выбросы СО2. В 2017 году завод был удостоен звания «Бренд года» в номинации «Защита окружающей среды». В принципе, можем использовать неограниченное количество стеклобоя, тем самым удешевляя продукцию. Сегодня завод успешно закупает и перерабатывает вторсырье, при этом получает хороший эффект от всех этих действий. К сожалению, без отдельных импортных компонентов процесс производства стекла невозможен, а процесс формирования цен за границей нам регулировать сложно. Имея непрерывный характер производства, важно, чтобы сырье всегда было под рукой.





С прошлого года активно обсуждается введение депозитно-залоговой системы сбора тары. Это значит, что стекольные заводы Беларуси в перспективе будут максимально обеспечены вторсырьем. Предполагается, что более 80 процентов используемых бутылок будет перерабатываться благодаря этой системе.





Еще один немаловажный момент — сдача стеклотары населением. Без хорошо отлаженного механизма возврата невозможно будет запустить систему целиком. Ставку делают и на раздельный сбор мусора.





— Вместе с Белорусской стекольной кампанией, в состав которой входит и наш завод, выступили с предложением по корректировке цен в сторону увеличения для максимальной заинтересованности в сдаче и сборе стеклобоя, — продолжает директор. — Результат не заставил себя долго ждать. Уже в августе приняли от наших заготовителей в два раза больше сырья. К примеру, «Гродненский заготторг» поучаствовал в эксперименте по сбору стеклобоя, увеличив закупочную цену на 20 копеек. Если ранее заготовители поставляли нам 60 тонн, то в последний месяц лета доставили уже 120 тонн.





В целом команда предприятия настроена на развитие. И это подкреплено возросшей компетенцией сотрудников. Появилось понимание того, чего здесь хотят добиться, какие технологии применять, что и где надо откорректировать.





— Вот-вот закончится «баночный сезон», поэтому все силы были направлены на обеспечение переработчиков сельскохозяйственной продукцией на внутреннем рынке, — отмечает Денис Юрченко. — Тем не менее экспорт с обеих площадок Гродненского стеклозавода составляет 35–40 процентов. Конкурировать с заводами Российской Федерации с учетом цен на энергоносители мы не в состоянии, поэтому активно используем выгодное географическое положение и поставляем продукцию в Украину, Польшу и страны Балтии.