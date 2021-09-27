Такие данные были озвучены на прошедшем в Минске круглом столе, на котором обсуждались последствия новой налоговой инициативы властей.





Как заявила директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им.профессора Кунявского Жанна Тарасевич, пишет Ежедневник, если налоговые поправки будут приняты, то около половины индивидуальных предпринимателей вынуждены будут перейти в самозанятые или вовсе прекратить свою деятельность.





Для того, чтобы было понято, следует сказать, что сегодня в стране осуществляют свою деятельность более 270 тыс. Индивидуальных предпринимателей. Это значит, что после принятия налоговых поправок, белорусских властям придется ликвидировать порядка 135 тыс. ИП. С учетом того, что в среднем ИП ликвидируется за 3 месяца, можно представить себе нагрузку, которая ляжет на государственные органы.





Но самое главное, по мнению Жанны Тарасевич, что ликвидация такого количества ИП (независимо от того, перейдут они в самозанятые или нет), создаст колоссальную социальную напряженность в стране.





«Об этом кто-нибудь вообще подумал?», - удивилась Жанна Тарасевич. Она привела конкретный пример: «Зампредседателя Рогачевского района рассказал, что у него работает 13 индивидуальных предпринимателей, которые собирают молоко у 818 физических лиц в районе. И вот эти ИП работают по УСН. Они по-другому работать не могут и не будут, так как им не выгодно. Если они уйдут, то просто некому будет собирать молоко».





По словам Жанны Тарасевич, эта проблема актуальная практически для каждого района страны. Причем, молоко – это одна из тех социальных функций, которую выполняют сегодня ИП. А таких функций очень много.





Например, в белорусских регионах очень слаба развита торговля, и ИП несут серьезную социальную функцию по обеспечению населения доступными товарами, в том числе и продуктами питания. Бытовое обслуживания во многом тоже сегодня висит на ИП.





Если завтра предприниматели перестанут собирать молоко у населения, оказывать бытовые услуги, обеспечивать доступными товарами, то это создаст колоссальную социальную напряженность в регионах, считают эксперты.





Если все же допустить, что все ИП не прекратят свою деятельность. А продолжат ее в качестве самозанятых, увеличение налоговой нагрузку приведет к скачку цен, который опять же больше всего ощутят и без того небогатые регионы. Ведь никто не будет работать себе в убыток, поэтому, как всегда происходит в таких случаях, дополнительная налоговая нагрузка на ИП будет переложена на конечного потребителя. Это опять же приведет к социальной напряженности. Но все же там, где переложить на потребителя не получится, произойдет просто ликвидация.





Впрочем, большинство экспертов склоняются к мнению, что ликвидация произойдет только официально, а на самом деле ИП продолжат работать, только уже с серой зоне. При этом отследить такое огромное количество серых предпринимателей налоговые инспекторы уже физически не смогут.