За чертой: треть беларусов живут менее чем на $200 в месяц
В первом полугодии этого года 32,2% беларусов располагали ресурсами менее 500 рублей в месяц.
Это следует из данных о располагаемых населением страны ресурсах, которые опубликовал Белстат.
В целом 85,1% имеют менее 1 тысячи рублей в месяц, или менее $400 по актуальному курсу.
Из них ресурсами более 500 рублей в январе-июне 2021 года располагали 67,8% беларусов. В Минске таких было 81,1%, а в Могилевской области — 56,2%.
Беларусов, которые располагают месячными ресурсами более 1500 рублей, Белстат насчитал всего 3,9%. В столице проживает 8,6% таких граждан.
Еще 2% беларусов имеют в месяц менее 250 рублей ресурсов.
14:30 26/09/2021
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