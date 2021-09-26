



Это следует из данных о располагаемых населением страны ресурсах, которые опубликовал Белстат.





В целом 85,1% имеют менее 1 тысячи рублей в месяц, или менее $400 по актуальному курсу.





Из них ресурсами более 500 рублей в январе-июне 2021 года располагали 67,8% беларусов. В Минске таких было 81,1%, а в Могилевской области — 56,2%.





Беларусов, которые располагают месячными ресурсами более 1500 рублей, Белстат насчитал всего 3,9%. В столице проживает 8,6% таких граждан.





Еще 2% беларусов имеют в месяц менее 250 рублей ресурсов.