+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За чертой: треть беларусов живут менее чем на $200 в месяц

В первом полугодии этого года 32,2% беларусов располагали ресурсами менее 500 рублей в месяц.


Это следует из данных о располагаемых населением страны ресурсах, которые опубликовал Белстат.

В целом 85,1% имеют менее 1 тысячи рублей в месяц, или менее $400 по актуальному курсу. 

Из них ресурсами более 500 рублей в январе-июне 2021 года располагали 67,8% беларусов. В Минске таких было 81,1%, а в Могилевской области — 56,2%.

Беларусов, которые располагают месячными ресурсами более 1500 рублей, Белстат насчитал всего 3,9%. В столице проживает 8,6% таких граждан.

Еще 2% беларусов имеют в месяц менее 250 рублей ресурсов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]