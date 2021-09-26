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Россельхознадзор как оружие Кремля

Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах – вирус коричневой морщинистости, сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. При ввозе продукции ведомство обнаружило 79 случаев превышения нормативов по пестицидам.

О вопросах поставки фруктов и овощей Россельхознадзор говорил с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Турецкую сторону попросили принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ.

Представители Россельхознадзора также сообщили о намерении усилить контроль за ГМО-продукцией и изучить законодательство Турции, связанное с выращиванием генно-модифицированных растений.

В 2016 году Россия запретила ввозить ряд фруктов и овощей из Турции. Это произошло после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.

В этом году сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи президента Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.

Ранее Эрдоган на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма. МИД Турции до этого заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму на территории Крыма, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.

РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы писал, что в 2019 года лидером по поставкам свежих и охлажденных томатов в Россию был Азербайджан, за ним идет Турция, на третьем месте был Китай.
Источник: currenttime.tv
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