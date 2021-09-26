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В Беларуси выросли складские запасы

По состоянию на 1 сентября запасы готовой продукции в промышленности достигли 5,254 млрд рублей. Это больше, чем на ту же дату в 2020 году. Тогда на складах лежала продукция на сумму 5,210 млрд рублей.

Промышленное производство в августе 2021-го выросло к 2020 году на 3,7%. Это заметно меньше, чем отмечалось в 1–2 кварталах текущего года, пишут banki24.by.

В первой половине 2021-го выпуск в промышленности в зависимости от месяца рос на 7–16%. Падение индексов в промышленности началось еще в июне. Замедление продолжилось по итогам июля: в тот месяц промышленный выпуск вырос лишь на 2,7%.

В Минске промышленное производство за август увеличилось всего на 0,6% к 2020 году. При этом на 1 сентября в столице уровень складских запасов промышленности составил 1,129 млрд рублей. В прошлом году на ту же дату запасы были выше — 1,312 млрд рублей.

В Брестской области производство промышленной продукции в августе выросло на 1,4%. Запасы готовой продукции у промышленности региона составили 586 млн рублей. Годом ранее на складах лежали товары на меньшую сумму — 538,5 млн рублей.

В Витебской области промышленный выпуск увеличился за август на 6,7%. Это связано с низкой базой сравнения по 2020 году — тогда производство обвалилось более чем на 11%. Запасы готовой продукции на Витебщине достигли 605 млн рублей, что выше уровня 2020 года (554,2 млн рублей).

В Гомельской области промышленное производство выросло в августе на 4,3%. Складские запасы в регионе на 1 сентября составили 515,3 млн рублей. Годом ранее на складах лежала меньшая сумма товаров — 432,1 млн рублей.

В Гродненской области производство в промышленности за август возросло на 2,7%. За скользящий год (12 месяцев) гродненский регион также нарастил запасы готовой продукции — 692,8 против 645,5 млн рублей.

В Минской области выпуск промышленности вырос в конце лета на 1,2%. При этом производство слабо увеличилось к низкой базе августа 2020 года, когда выпуск снизился к 2019-му. Складские запасы несколько выросли за скользящий год — 1,305 против 1,303 млрд рублей. 

В Могилевской области промышленное производство в августе поднялось на 4,1%. Уровень складских запасов на 1 сентября немного упал к прошлому году — 420,2 против 424,2 млн рублей.
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