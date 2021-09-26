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Прогноз: ослабление рубля продолжится

В конце сентября можно ожидать традиционного для этого периода месяца ослабления рубля, в результате чего курс доллара может подняться до 2,52 рубля, что окажется максимальным значением в сентябре.


Уже на прошедшей неделе доллар на Белорусской валютно-фондовой бирже подорожал немногим выше уровня 2,5 рубля. При этом объем торгов иностранными валютами на бирже сократился и составил всего 342,6 млн. рублей. А стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла на 0,4%. 

Это указывает на превышение спроса на валюту над предложением на фоне сокращения последнего.

Все это выглядит довольно странно на фоне увеличения белорусского экспорта и положительного сальдо внешней торговли, по крайней мере, по итогам января—июля текущего года. Могут быть два объяснения данного явления.

Во-первых, не исключено, что состояние внешней торговли в сентябре ухудшилось. Это вполне вероятно, причем не только в связи с санкциями, введенными некоторыми западными странами в отношении отдельных белорусских предприятий. В частности, из-за засухи в Беларуси резко сократилось производство зерновых и зернобобовых культур: на 18,3% (до 6,32 млрд. рублей).

Могут быть проблемы и с другими продуктами, что снижает возможности страны по экспорту и способствует увеличению продовольственного импорта.

Не исключено снижение доходов от транспортировки российского газа в Западную Европу. Так, на октябрь Газпром забронировал лишь примерно треть объемов поставок нефти по газопроводу «Ямал-Европа» — 31,4 млн. кубометров в сутки. Эти поставки уже снижались летом, но затем были повышены после визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Во-вторых, не исключено, что отдельные предприятия начали не возвращать валютную выручку в Беларусь, что также может быть связано с санкциями. На такую возможность указывает замечание Лукашенко по поводу действий предприятий, попавших под санкции, сделанное им 23 сентября в ходе встречи с министром промышленности Петром Пархомчиком и вице-премьером Юрием Назаровым.

Лукашенко заявил, что на отдельных предприятиях имеются люди, которые ставят цель проинформировать запад о том, как белорусские предприятия пытаются обойти санкции. В связи с уходом от санкций теоретически могут измениться пути движения валютной выручки, что способно снизить предложение валюты на бирже.

Таким образом, ситуация на валютном рынке Беларуси может начать постепенно ухудшаться. К тому же, в сентябре увеличены пенсии, причем, довольно значительно, что приведет к увеличению доходов населения РБ где-то на 70 млн. рублей в месяц. Это также негативный фактор для курса белорусского рубля, так как вырастет спрос на валюту и импорт.

В связи с этим на следующей неделе можно ожидать сохранения неопределенной ситуации, при которой будут сохраняться традиционные месячные колебания курсов валют на бирже.

Курс доллара на БВФБ может вырасти, хотя и незначительно. В то же время, курсы российского рубля и евро против доллара на мировом валютном рынке могут вырасти, что будет замедлять подъем курса доллара на БВФБ.
Источник: select.by
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