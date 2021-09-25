







По информации издания, Испания предложила другим странам ЕС объединить свою покупательную способность и сообща приобрести стратегические запасы топлива.





Как считает Мадрид, благодаря этой инициативе Европа сможет «противостоять попыткам России ограничить поставки газа и повысить его стоимость» и в итоге «перестанет быть заложницей Москвы».





Ранее сообщалось, что 15 сентября цена газа в Европе превысила исторические максимумы, поднявшись к $970. Среди причин резкого скачка цен — новые препятствия в сертификации «Северного потока-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе, а также возросший спрос на газ в Азии и истощение запасов в хранилищах.





На этом фоне представитель Госдепартамента США Амос Хохштайн предупредил, что более морозная зима и сохранение высоких цен на газ приведут к дефициту обогрева. По его оценкам, в некоторых частях Европы не будет достаточно газа для отопления из-за «ограниченных поставок из России».