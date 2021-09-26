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В Беларуси расширят разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему

В Беларуси расширят разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что в стране уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия, а не просто его сборке.

"Изначально мы занимались сборкой, но на сегодняшний момент мы уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия. И отдельные образцы на сегодняшний момент 100% белорусские", - сказал он.

"На сегодняшний момент уже разработано 4 модели автоматов (одна базовая модель уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси), разработана модель снайперской винтовки в трех модификациях, у нас семь моделей нарезных охотничьих карабинов на сегодняшний момент уже есть. Все эти виды были продемонстрированы главе государства во время его посещения нашего научно-производственного кластера «Устье», который мы успешно и быстрыми методами развиваем", - рассказал Дмитрий Пантус.

Он сообщил, что буквально накануне утвердил очередной план до 2028 года по расширению номенклатуры разработки непосредственно стрелкового оружия и боеприпасов к нему. "Эта работа однозначно будет продолжена", - подчеркнул он.
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