Ранее министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном" и группировкой "Сеть Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев.





"Мы приветствуем решение Вашингтона разрешить Всемирному банку оказывать гуманитарную и продовольственную помощь афганскому народу. Мы надеемся, что все страны и организации продолжат укреплять отношения с Кабулом и оказывать помощь афганцам", - приводит телеканал заявление МИД Афганистана.





Ранее представитель талибов Сухейль Шахин заявил РИА Новости , что новые власти призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для оказания гуманитарной помощи населению.





После того, как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в исламской республике. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.