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Спустя 50 лет на лидском госпредприятии снова начали делать кофе

Спустя 50 лет «Лидапищеконцентраты» слова начали выпускать кофе.



Все началось в 1958 году: в цехе концентратов была смонтирована технологическая линия по производству кофе-напитков мощностью 150 тон в год. На протяжении тринадцати лет на ней изготавливалась продукция, сырьем для которой служили зерна натурального кофе, различных злаков, цикория и других видов растительного сырья.

Из воспоминаний инженера-микробиолога предприятия Марии Филипповны Тимощенко: «Лидские кофейные напитки пользовались неизменной популярностью у населения. Сырье высокого качества для их производства проступало на комбинат в основном из Бразилии (через порт Португалии)».

Однако в 1971 году линию по производству кофе демонтировали. И вот спустя 50 лет, с сентября 2021 года, ОАО «Лидапищеконцентраты» снова предлагает своим покупателям кофе – под названием PARADA.

В линейке два варианта – молотый (250 и 450 грамм) и в зернах (500 грамм). 

– Мы закупаем зеленые зерна, которые проходят строгий контроль качества у наших специалистов. Исходя из наших технологических требований, подрядчик обжаривает зерна на ростере, производит помол, – рассказал начальник отдела маркетинга Мария Родевич. –  В составе PARADA 100% натуральный кофе. 
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