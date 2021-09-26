







Все началось в 1958 году: в цехе концентратов была смонтирована технологическая линия по производству кофе-напитков мощностью 150 тон в год. На протяжении тринадцати лет на ней изготавливалась продукция, сырьем для которой служили зерна натурального кофе, различных злаков, цикория и других видов растительного сырья.





Из воспоминаний инженера-микробиолога предприятия Марии Филипповны Тимощенко: «Лидские кофейные напитки пользовались неизменной популярностью у населения. Сырье высокого качества для их производства проступало на комбинат в основном из Бразилии (через порт Португалии)».





Однако в 1971 году линию по производству кофе демонтировали. И вот спустя 50 лет, с сентября 2021 года, ОАО «Лидапищеконцентраты» снова предлагает своим покупателям кофе – под названием PARADA.





В линейке два варианта – молотый (250 и 450 грамм) и в зернах (500 грамм).





– Мы закупаем зеленые зерна, которые проходят строгий контроль качества у наших специалистов. Исходя из наших технологических требований, подрядчик обжаривает зерна на ростере, производит помол, – рассказал начальник отдела маркетинга Мария Родевич. – В составе PARADA 100% натуральный кофе.