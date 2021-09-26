Спустя 50 лет на лидском госпредприятии снова начали делать кофе
Спустя 50 лет «Лидапищеконцентраты» слова начали выпускать кофе.
Все началось в 1958 году: в цехе концентратов была смонтирована технологическая линия по производству кофе-напитков мощностью 150 тон в год. На протяжении тринадцати лет на ней изготавливалась продукция, сырьем для которой служили зерна натурального кофе, различных злаков, цикория и других видов растительного сырья.
Из воспоминаний инженера-микробиолога предприятия Марии Филипповны Тимощенко: «Лидские кофейные напитки пользовались неизменной популярностью у населения. Сырье высокого качества для их производства проступало на комбинат в основном из Бразилии (через порт Португалии)».
Однако в 1971 году линию по производству кофе демонтировали. И вот спустя 50 лет, с сентября 2021 года, ОАО «Лидапищеконцентраты» снова предлагает своим покупателям кофе – под названием PARADA.
В линейке два варианта – молотый (250 и 450 грамм) и в зернах (500 грамм).
– Мы закупаем зеленые зерна, которые проходят строгий контроль качества у наших специалистов. Исходя из наших технологических требований, подрядчик обжаривает зерна на ростере, производит помол, – рассказал начальник отдела маркетинга Мария Родевич. – В составе PARADA 100% натуральный кофе.
11:22 26/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение