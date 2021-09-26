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Россия отказывается от использования ставки LIBOR

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений.


Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях.

Такой подход является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным, что обеспечивает понятность для адресатов регулирования, говорится в пояснительной записке, передает ТАСС

«Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады «до востребования», так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств: от «до 30 дней» до «свыше 3 лет», - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, законопроект уточняет, что расчет ограничиваемой процентной ставки по договорам банковского вклада осуществляется, исходя из максимальной доходности по договору банковского вклада с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.
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