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И стоит овчинка выделки? Налоговики следят за фермерами при помощи квадрокоптеров

В рамках борьбы с зарплатами в конвертах, налоговые службы начали использовать квадрокоптеры. Первым на слежку попался фермер Пинского района.


Как рассказал Пинский райисполком, фермер взялся обрабатывать участок в 20 га. При этом он заявил, что будет сам собирать урожай, не привлекая рабочую силу.

Налоговая инспекция усомнилась в том, что фермер самостоятельно сможет убрать урожай и решила проверить при помощи квадрокоптера, сняв процесс уборки урожая на видео.

Как оказалось, фермер привлек к сбору урожая 47 местных жителей, без заключения с ними трудовых договоров и без соответствующих выплат в ФСЗН и в налоговую.

Установлено, что фермер выплатил работникам в общей сложности 15 тысяч рублей. Налоговая инспекция обязала фермера выплатить подоходный налог в 2 тыс. рублей и выписала штраф на 100 базовых величин.
Источник: ej.by
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