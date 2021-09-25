



Как рассказал Пинский райисполком, фермер взялся обрабатывать участок в 20 га. При этом он заявил, что будет сам собирать урожай, не привлекая рабочую силу.





Налоговая инспекция усомнилась в том, что фермер самостоятельно сможет убрать урожай и решила проверить при помощи квадрокоптера, сняв процесс уборки урожая на видео.





Как оказалось, фермер привлек к сбору урожая 47 местных жителей, без заключения с ними трудовых договоров и без соответствующих выплат в ФСЗН и в налоговую.





Установлено, что фермер выплатил работникам в общей сложности 15 тысяч рублей. Налоговая инспекция обязала фермера выплатить подоходный налог в 2 тыс. рублей и выписала штраф на 100 базовых величин.