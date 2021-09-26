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В Норвегии рассказали, когда продадут последнее бензиновое авто

Последний бензиновый автомобиль будет продан в Норвегии в апреле 2022 года, хотя власти страны ранее прогнозировали отказаться от бензиновых авто лишь в 2025 году. Об этом сообщили в NAF.


Анализируя ежемесячные данные Совета по информации о дорожном движении (OFV) c 2017 года по сентябрь 2021 года, аналитики из Норвежской автомобильной федерации (NAF) пришли к выводу, что жители страны активно скупают именно электромобили. Так, на 15 популярных машин, в Норвегии только одна приходится с ДВС.

"При этом покупательская способность норвежцев практически не изменилась и даже немного выросла", - отмечают специалисты.

В то же время, специалисты отмечают, что полный отказ от машин, которые работают на ископаемом топливе в Норвегии может произойти позже.

"Электрификация должна коснуться не только легковых автомобилей и общественного транспорта, но крупногабаритных тягачей и строительной техники. Декарбонизация таких моделей может занять больше времени из-за ограниченного выбора и высокой стоимости", - пояснили эксперты.

18 сентября в Cadillac стартовал предзаказ на первые серийные электрические кроссоверы Lyriq. Все доступные электромобили в единой доступной комплектации Debut Edition покупатели зарезервировали в течение 19 мин.
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