



Анализируя ежемесячные данные Совета по информации о дорожном движении (OFV) c 2017 года по сентябрь 2021 года, аналитики из Норвежской автомобильной федерации (NAF) пришли к выводу, что жители страны активно скупают именно электромобили. Так, на 15 популярных машин, в Норвегии только одна приходится с ДВС.





"При этом покупательская способность норвежцев практически не изменилась и даже немного выросла", - отмечают специалисты.





В то же время, специалисты отмечают, что полный отказ от машин, которые работают на ископаемом топливе в Норвегии может произойти позже.





"Электрификация должна коснуться не только легковых автомобилей и общественного транспорта, но крупногабаритных тягачей и строительной техники. Декарбонизация таких моделей может занять больше времени из-за ограниченного выбора и высокой стоимости", - пояснили эксперты.





18 сентября в Cadillac стартовал предзаказ на первые серийные электрические кроссоверы Lyriq. Все доступные электромобили в единой доступной комплектации Debut Edition покупатели зарезервировали в течение 19 мин.